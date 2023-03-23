https://ria.ru/20230323/novosibirsk-1859930350.html
Ректор Новосибирской консерватории ушла в отставку
Ректор Новосибирской консерватории ушла в отставку - РИА Новости, 23.03.2023
Ректор Новосибирской консерватории ушла в отставку
Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Жанна Лавелина ушла в отставку после того, как в минувшие выходные учреждение посетила... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:26
2023-03-23T05:26
2023-03-23T06:27
андрей травников
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россия
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НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Жанна Лавелина ушла в отставку после того, как в минувшие выходные учреждение посетила замминистра культуры России Надежда Преподобная. По данным официального сайта учреждения, в минувшее воскресенье 19 марта Новосибирскую консерваторию посетила делегация во главе с заместителем министра культуры Надеждой Преподобной. Ее сопровождал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и глава госинспекции Новосибирской области по охране объектов культурного наследия Елена Макавчик. Гости осмотрели учебный корпус консерватории, большой зал и центр прототипирования "Медиацентр", открытый в декабре 2022 года в рамках федерального проекта "Придумано в России" нацпроекта "Культура". Жанна Лавелина возглавила Новосибирскую государственную консерваторию в 2018 году. С 2015 года занимала должность заведующей кафедрой теории музыки. В консерватории в последние годы проходила масштабная реконструкция.
https://ria.ru/20230322/kaliningrad-1859673697.html
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андрей травников, новосибирская область, россия
Андрей Травников, Новосибирская область, Россия
Ректор Новосибирской консерватории ушла в отставку
Ректор Новосибирской консерватории ушла в отставку после визита замглавы Минкультуры
НОВОСИБИРСК, 23 мар - РИА Новости. Ректор Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки Жанна Лавелина ушла в отставку после того, как в минувшие выходные учреждение посетила замминистра культуры России Надежда Преподобная.
«
"Подтверждаю (отставку)", - сообщила РИА Новости представитель консерватории, не уточнив других деталей.
По данным официального сайта учреждения, в минувшее воскресенье 19 марта Новосибирскую консерваторию посетила делегация во главе с заместителем министра культуры Надеждой Преподобной. Ее сопровождал губернатор Новосибирской области Андрей Травников
, и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков и глава госинспекции Новосибирской области по охране объектов культурного наследия Елена Макавчик.
Гости осмотрели учебный корпус консерватории, большой зал и центр прототипирования "Медиацентр", открытый в декабре 2022 года в рамках федерального проекта "Придумано в России" нацпроекта "Культура".
Жанна Лавелина возглавила Новосибирскую государственную консерваторию в 2018 году. С 2015 года занимала должность заведующей кафедрой теории музыки. В консерватории в последние годы проходила масштабная реконструкция.
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