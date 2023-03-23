https://ria.ru/20230323/nauka-1859857248.html

Российские ученые придумали, как помочь подросткам раскрывать таланты

Российские ученые придумали, как помочь подросткам раскрывать таланты - РИА Новости, 23.03.2023

Российские ученые придумали, как помочь подросткам раскрывать таланты

Ученые ПГУ одними из первых исследовали феномен импрессинга у детей школьного возраста и подготовили рекомендации по раннему раскрытию талантов, которые могут... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:00

2023-03-23T09:00

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университетская наука

пензенский государственный университет

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученые ПГУ одними из первых исследовали феномен импрессинга у детей школьного возраста и подготовили рекомендации по раннему раскрытию талантов, которые могут быть использованы в учебных организациях по всей стране, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Импрессинг — это сильные впечатления, полученные, как правило, в детском и подростковом возрасте, в результате которых у личности появляется устойчивый интерес к какому-то виду деятельности. Этот термин впервые ввел знаменитый советский генетик и педагог Владимир Эфроимсон, который изучал этот феномен.Педагоги и психологи Пензенского государственного университета (ПГУ) значительно пересмотрели модель импрессинга, доработали определение, описали феномен и влияющие на него факторы, возрастные особенности, разработали его типологию по источнику, характеру и направленности.Исследователи собрали уникальную мемуарную базу более 70 биографий великих людей (композиторов, писателей, художников), проанализировали случаи из их жизни и установили, в каком возрасте творцы пережили импрессинг и как этот фактор позднее отразился в их творческой деятельности.Затем ученые ПГУ провели масштабный формирующий эксперимент на базе пяти школ и гимназий Пензы. Он длился четыре года, в него было вовлечено более 400 школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Ученые создали условия, благоприятные для возникновения импрессинга, и с помощью анкетирования и тестирования изучили, как меняются поведение и увлечения подростков со временем.За четыре года представители ПГУ провели в школах и гимназиях Пензы мастер-классы для учителей, школьных психологов, родителей, а также открытые уроки для школьников. Дети посещали культурно-массовые мероприятия и выставки, проходили психологические тесты, анкетирование и авторские психологические методики, разработанные специально для этого проекта.В результате эксперимента, по мнению ученых, педагоги и родители изменили свое отношение к увлечениям подростков, сами школьники изменили отношение к своим увлечениям и к результатам своей деятельности. Доля увлеченных детей среди участников эксперимента выросла с 85 до 95%, а количество родителей, одобряющих хобби своих детей, увеличилось на 15–20%. В контрольной группе, где благоприятные условия не создавались, эти цифры, наоборот, снизились.Исследователи обнаружили у 10% школьников экспериментальной группы признаки импрессинга. Они установили, что для импрессинга особенно благоприятен подростковый возраст, хотя это явление может произойти и в дошкольном возрасте, и в юности. Они также выявили, что импрессинг помогает развитию целеустремленности, потребности в достижении результатов, увлеченности."Не все впечатления становятся настолько значимыми в жизни человека. Чтобы произошел импрессинг, должны совпасть сразу несколько факторов: наследственная предрасположенность, благоприятный возрастной период, ситуация эмоционального напряжения. При этом содержание и последствия импрессинга во многом зависят от социокультурных и психологических характеристик окружения, в котором развивается ребенок", — отметила Викторова.Научный коллектив разработал рекомендации для родителей и педагогов, как заметить импрессинг у ребенка и помочь ему реализовать свой талант. Ученые предлагают регулярно проводить в школах классные часы и мастер-классы для школьников, педагогов, психологов и родителей.В планах ученых ПГУ — выявить и описать негативные проявления импрессинга, его возможную связь с психотравмами, а также провести масштабное социокультурное исследование импрессинга с точки зрения его функционирования в различные культурно-исторические эпохи.Исследование было поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований.

https://sn.ria.ru/20230127/mgppu-1847686237.html

https://ria.ru/20221206/mgppu-1836365887.html

https://sn.ria.ru/20230311/vospitanie-1857032509.html

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навигатор абитуриента, пенза, россия, российский фонд фундаментальных исследований, университетская наука, пензенский государственный университет, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)