https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html

Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС

Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС

Россия согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют, в 2022 году их доля только по товарам уже составила 85%, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:11

2023-03-23T13:11

2023-03-23T13:11

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют, в 2022 году их доля только по товарам уже составила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы дальше наращивать товарооборот, развиваем независимую финансовую систему внутри объединения. Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют. В прошлом году только по товарам их доля составила 85%. Планируем продолжить увеличение расчетов в них", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. В конце января президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах.

https://ria.ru/20230321/raschety-1859549909.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, экономика