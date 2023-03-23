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Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 23.03.2023
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13:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/natsvalyuty-1860040730.html
Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС
Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС
Россия согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют, в 2022 году их доля только по товарам уже составила 85%, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:11
2023-03-23T13:11
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют, в 2022 году их доля только по товарам уже составила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Чтобы дальше наращивать товарооборот, развиваем независимую финансовую систему внутри объединения. Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют. В прошлом году только по товарам их доля составила 85%. Планируем продолжить увеличение расчетов в них", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. В конце января президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах.
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михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, экономика
Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Россия, Экономика
Мишустин рассказал об использовании нацвалют в расчетах стран ЕАЭС

Мишустин: Россия и партнеры в ЕАЭС согласовали подходы к расширению использования нацвалют

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия согласовала с партнерами по ЕАЭС подходы к расширению использования нацвалют, в 2022 году их доля только по товарам уже составила 85%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Чтобы дальше наращивать товарооборот, развиваем независимую финансовую систему внутри объединения. Согласовали также подходы к расширению использования национальных валют. В прошлом году только по товарам их доля составила 85%. Планируем продолжить увеличение расчетов в них", - сказал Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
В конце января президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить в 2023 году опережающие темпы роста торговли с СНГ, странами Азии, Африки и Латинской Америки с платежами в национальных валютах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин призвал поощрять практику взаиморасчетов с Китаем в нацвалютах
21 марта, 17:23
 
Михаил МишустинЕвразийский экономический союзРоссияЭкономика
 
 
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