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Патрушев обсудил с коллегой из Абхазии обеспечение нацбезопасности - РИА Новости, 23.03.2023
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16:10 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/natsbezopasnost-1860117130.html
Патрушев обсудил с коллегой из Абхазии обеспечение нацбезопасности
Патрушев обсудил с коллегой из Абхазии обеспечение нацбезопасности - РИА Новости, 23.03.2023
Патрушев обсудил с коллегой из Абхазии обеспечение нацбезопасности
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем совбеза Абхазии Сергеем Шамбой, они обсудили обеспечение национальной безопасности... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:10
2023-03-23T16:10
россия
абхазия
москва
николай патрушев
сергей шамба
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем совбеза Абхазии Сергеем Шамбой, они обсудили обеспечение национальной безопасности двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. "Секретарь Совета Безопасности РФ провел в Москве рабочую встречу с Секретарем Совета Безопасности Республики Абхазия. Николай Патрушев и Сергей Шамба обсудили ряд текущих вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности двух стран в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности на 2023-2024 годы, предусматривающий мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов.
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россия, абхазия, москва, николай патрушев, сергей шамба
Россия, Абхазия, Москва, Николай Патрушев, Сергей Шамба
Патрушев обсудил с коллегой из Абхазии обеспечение нацбезопасности

Секретари Совбезов России и Абхазии Патрушев и Шамба обсудили обеспечение нацбезопасности

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем совбеза Абхазии Сергеем Шамбой, они обсудили обеспечение национальной безопасности двух стран, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
"Секретарь Совета Безопасности РФ провел в Москве рабочую встречу с Секретарем Совета Безопасности Республики Абхазия. Николай Патрушев и Сергей Шамба обсудили ряд текущих вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности двух стран в рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подписали план сотрудничества между аппаратами советов безопасности на 2023-2024 годы, предусматривающий мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов.
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