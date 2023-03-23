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В Ярославской области сообщили о качественном изменении долговой нагрузки - РИА Новости, 23.03.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:04 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html
В Ярославской области сообщили о качественном изменении долговой нагрузки
В Ярославской области сообщили о качественном изменении долговой нагрузки - РИА Новости, 23.03.2023
В Ярославской области сообщили о качественном изменении долговой нагрузки
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об изменении подходов к госдолгу в Ярославской области и качественном изменении долговой нагрузки региона. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:04
2023-03-23T18:04
ярославская область
экономика
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об изменении подходов к госдолгу в Ярославской области и качественном изменении долговой нагрузки региона. В четверг состоялось заседание правительства региона. "Произошло очень серьезное оздоровление финансовой сферы региона. В 2022 году мы полностью освободили наши муниципальные образования от коммерческого долга. Он был серьезной нагрузкой для муниципалов, и мы взяли его на себя", - цитирует пресс-служба областного правительства выступление губернатора Михаила Евраева на заседании. Евраев отметил, что предпринятые действия привели к увеличению долга области. "Но мы заместили коммерческие кредиты муниципальных образований деньгами федерального центра, которые нам по процентам практически ничего не стоят. Таким образом, общий долг области вырос, но стоимость его обслуживания уменьшилась на 800 миллионов рублей в год. Это огромные деньги, и они остались в бюджете Ярославской области", - подчеркнул губернатор. Глава региона напомнил, что сейчас в Ярославской области действует мораторий на взятие коммерческих кредитов на муниципальном уровне. "Мы собираемся справляться собственными силами. И если мы берем заимствования, то только из федерального бюджета, под практически нулевые проценты. Коммерческие кредиты мы больше не привлекаем", - заявил Михаил Евраев. По его словам, коммерческий долг области сегодня составляет не более 12 миллиардов рублей. В конце 2021 года он достигал 25 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html
https://ria.ru/20230321/razvitie-1859628608.html
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экономика, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области сообщили о качественном изменении долговой нагрузки

Губернатор Ярославской области Евраев сообщил о качественном изменении долговой нагрузки

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря
Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Вид на старую часть города Ярославль со стороны Спасо-Преображенского монастыря. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил об изменении подходов к госдолгу в Ярославской области и качественном изменении долговой нагрузки региона.
В четверг состоялось заседание правительства региона.
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"Произошло очень серьезное оздоровление финансовой сферы региона. В 2022 году мы полностью освободили наши муниципальные образования от коммерческого долга. Он был серьезной нагрузкой для муниципалов, и мы взяли его на себя", - цитирует пресс-служба областного правительства выступление губернатора Михаила Евраева на заседании.
Евраев отметил, что предпринятые действия привели к увеличению долга области.
"Но мы заместили коммерческие кредиты муниципальных образований деньгами федерального центра, которые нам по процентам практически ничего не стоят. Таким образом, общий долг области вырос, но стоимость его обслуживания уменьшилась на 800 миллионов рублей в год. Это огромные деньги, и они остались в бюджете Ярославской области", - подчеркнул губернатор.
Глава региона напомнил, что сейчас в Ярославской области действует мораторий на взятие коммерческих кредитов на муниципальном уровне. "Мы собираемся справляться собственными силами. И если мы берем заимствования, то только из федерального бюджета, под практически нулевые проценты. Коммерческие кредиты мы больше не привлекаем", - заявил Михаил Евраев.
По его словам, коммерческий долг области сегодня составляет не более 12 миллиардов рублей. В конце 2021 года он достигал 25 миллиардов рублей.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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Ярославская областьЭкономикаЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
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