https://ria.ru/20230323/myanma-1859997588.html

В США боятся, что Россия стала другом Мьянмы и поставляет ей оружие

В США боятся, что Россия стала другом Мьянмы и поставляет ей оружие - РИА Новости, 23.03.2023

В США боятся, что Россия стала другом Мьянмы и поставляет ей оружие

Соединённые Штаты выражают недовольство военно-техническим сотрудничество России и Мьянмы и тем, что для этой восточноазиатской страны Москва стала самым... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:49

2023-03-23T11:49

2023-03-23T11:49

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мьянма

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Соединённые Штаты выражают недовольство военно-техническим сотрудничество России и Мьянмы и тем, что для этой восточноазиатской страны Москва стала самым надежным другом, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле, добавив, что "нельзя спускать России с рук" поставки вооружений. Выступая в Индонезии, он заявил, что в настоящее время РФ является самым надежным другом Мьянмы в международном сообществе, а Москва оказывает поддержку для "подпитки военной машины режима". Это, по словам советника, "подрывает план АСЕАН по прекращению насилия и возобновлению национального диалога". "Если мы хотим разрешения конфликта в Мьянме и ее возвращения к миру и демократии, то один из путей , - чтобы военная хунта потеряла возможность импортировать оружие, и мы бы сделали очень большой шаг в этом направлении, если бы Россия прекратила поставки", - приводит слова Шолле индонезийское агентство ANTARA. Советник прибыл в Индонезию накануне, чтобы встретиться с главой МИД страны Ретно Марсуди и обсудить совместные шаги для разрешения конфликта в Мьянме. Заявлений со стороны индонезийского ведомства по итогам визита не поступало. Шолле добавил, что США "найдут способы затруднить получение Мьянмой этого оружия", введя дополнительные санкции против организаций внутри Мьянмы. В дополнение к санкциям США также предпримут шаги для поддержки АСЕАН и усилят давление правительство Мьянмы. На данный момент Соединенные Штаты ввели санкции против 80 физических и 30 юридических лиц в Мьянме. Вооруженные силы Мьянмы взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, объяснив свои действия предотвращением возможной массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной 2022 года на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет. В августе прошлого года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей. С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1". Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.

https://ria.ru/20230206/soglashenie-1849987643.html

https://ria.ru/20221205/myanma-1836317241.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мьянма, россия, сша