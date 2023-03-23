https://ria.ru/20230323/mordoviya-1860143277.html

Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии

Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии - РИА Новости, 23.03.2023

Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии

Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:12

2023-03-23T17:12

2023-03-23T17:12

республика мордовия

саранск

артем здунов

республика мордовия

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония вручения ключей от машин скорой помощи и школьных автобусов состоялась в четверг в Саранске на площади Победы. "Десять новых школьных автобусов отправятся в Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский районы. Передвижной медицинский комплекс получила Республиканская клиническая больница №5 Саранска, девять автомобилей скорой медицинской помощи - Атяшевская, Дубенская, Инсарская, Ковылкинская, Рузаевская, Теньгушевская районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи Саранска", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что поступление новой техники – очень важное событие для республики, оно стало возможным благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. "Новые автобусы позволят нам открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие, а медицинские автомобили – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Передвижной медицинский комплекс позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием. Подчеркивается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.

https://ria.ru/20230301/avtobus-1855090216.html

https://ria.ru/20230218/sobyanin-1852899101.html

https://realty.ria.ru/20230323/mishustin-1860010652.html

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саранск, артем здунов, республика мордовия, россия