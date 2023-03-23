https://ria.ru/20230323/mordoviya-1860143277.html
Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии
Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии - РИА Новости, 23.03.2023
Новый автотранспорт передали школам и больницам Мордовии
Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:12
2023-03-23T17:12
2023-03-23T17:12
республика мордовия
саранск
артем здунов
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию, сообщает пресс-служба главы республики. Церемония вручения ключей от машин скорой помощи и школьных автобусов состоялась в четверг в Саранске на площади Победы. "Десять новых школьных автобусов отправятся в Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский районы. Передвижной медицинский комплекс получила Республиканская клиническая больница №5 Саранска, девять автомобилей скорой медицинской помощи - Атяшевская, Дубенская, Инсарская, Ковылкинская, Рузаевская, Теньгушевская районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи Саранска", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов подчеркнул, что поступление новой техники – очень важное событие для республики, оно стало возможным благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. "Новые автобусы позволят нам открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие, а медицинские автомобили – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Передвижной медицинский комплекс позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием. Подчеркивается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.
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саранск, артем здунов, республика мордовия, россия
Республика Мордовия, Саранск, Артем Здунов, Республика Мордовия, Россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости.
Десять новых школьных автобусов, 9 автомобилей скорой помощи и передвижной медицинский комплекс поступили в Мордовию, сообщает
пресс-служба главы республики.
Церемония вручения ключей от машин скорой помощи и школьных автобусов состоялась в четверг в Саранске
на площади Победы.
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"Десять новых школьных автобусов отправятся в Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Старошайговский, Теньгушевский, Торбеевский районы. Передвижной медицинский комплекс получила Республиканская клиническая больница №5 Саранска, девять автомобилей скорой медицинской помощи - Атяшевская, Дубенская, Инсарская, Ковылкинская, Рузаевская, Теньгушевская районные больницы, а также станция скорой медицинской помощи Саранска", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов
подчеркнул, что поступление новой техники – очень важное событие для республики, оно стало возможным благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным
. "Новые автобусы позволят нам открыть 4 новых школьных маршрута и укрепить действующие, а медицинские автомобили – повысить доступность и качество оказания медицинской помощи", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Все школьные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием и соответствуют всем требованиям безопасности перевозки детей. Передвижной медицинский комплекс позволит жителям отдаленных сел республики с комфортом пройти необходимые медицинские обследования, выявить заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Комплекс оснащен всем необходимым для проведения качественных медосмотров, в том числе флюорографическим оборудованием.
Подчеркивается, что за последние пять лет в республику поступило почти 400 единиц автотранспорта для школ, больниц и поликлиник, в том числе 245 школьных автобусов и 140 машин скорой помощи.
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