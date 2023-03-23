https://ria.ru/20230323/mishustin-1860146183.html
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:21
2023-03-23T17:21
2023-03-23T17:22
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться. "И критика, и разные предложения должны экспертами, которые работают в правительстве, проходить проверку, и лучшие из них должны быть претворены в жизнь", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты заслушивали отчет правительства. Примером в данном случае могут послужить 315 мер, которые были приняты в связи с санкционным давлением, отметил он. "Из 33 тыс почти предложений, которые через государственную автоматизированную систему управления получили от людей", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения
Премьер Мишустин рассказал, что в правительстве рассматривают лучшие предложения граждан
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться.
"И критика, и разные предложения должны экспертами, которые работают в правительстве, проходить проверку, и лучшие из них должны быть претворены в жизнь", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты заслушивали отчет правительства.
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
Примером в данном случае могут послужить 315 мер, которые были приняты в связи с санкционным давлением, отметил он.
"Из 33 тыс почти предложений, которые через государственную автоматизированную систему управления получили от людей", - рассказал Мишустин.
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи