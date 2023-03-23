Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 23.03.2023 (обновлено: 17:22 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860146183.html
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:21
2023-03-23T17:22
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860037723_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_d71838a7758629fbaeadfe3c72339f3d.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться. "И критика, и разные предложения должны экспертами, которые работают в правительстве, проходить проверку, и лучшие из них должны быть претворены в жизнь", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты заслушивали отчет правительства. Примером в данном случае могут послужить 315 мер, которые были приняты в связи с санкционным давлением, отметил он. "Из 33 тыс почти предложений, которые через государственную автоматизированную систему управления получили от людей", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860037723_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_8e06b260f58b0781fa8a97f56ceb8ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал реализовать лучшие предложения

Премьер Мишустин рассказал, что в правительстве рассматривают лучшие предложения граждан

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться.
"И критика, и разные предложения должны экспертами, которые работают в правительстве, проходить проверку, и лучшие из них должны быть претворены в жизнь", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты заслушивали отчет правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
Вчера, 16:59
Примером в данном случае могут послужить 315 мер, которые были приняты в связи с санкционным давлением, отметил он.
"Из 33 тыс почти предложений, которые через государственную автоматизированную систему управления получили от людей", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи
Вчера, 16:44
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала