https://ria.ru/20230323/mishustin-1860146183.html

Мишустин призвал реализовать лучшие предложения

Мишустин призвал реализовать лучшие предложения - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал реализовать лучшие предложения

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:21

2023-03-23T17:21

2023-03-23T17:22

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин рассказал про то, что критика и предложения, полученные от людей, должны рассматриваться экспертами правительства и реализовываться. "И критика, и разные предложения должны экспертами, которые работают в правительстве, проходить проверку, и лучшие из них должны быть претворены в жизнь", - сообщил Мишустин во время пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты заслушивали отчет правительства. Примером в данном случае могут послужить 315 мер, которые были приняты в связи с санкционным давлением, отметил он. "Из 33 тыс почти предложений, которые через государственную автоматизированную систему управления получили от людей", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html

https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132608.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году