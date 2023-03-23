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Мишустин заявил о важности стратегического планирования - РИА Новости, 23.03.2023
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16:59 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860138615.html
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
Мишустин заявил о важности стратегического планирования - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин заявил о важности стратегического планирования
Основой работы правительства является стратегическое планирование, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:59
2023-03-23T16:59
россия
михаил мишустин
политика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основой работы правительства является стратегическое планирование, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. "Система стратегического планирования - основа работы правительства. От национальных целей развития, которые поставил президент, мы сделали декомпозицию этих целей на работу, на каждый месяц для наших федеральных органов исполнительной власти, для регионов, для всех, для промышленности, именно так и работаем", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами. Он отметил, в этом плане закон о стратегическом планировании, которое принимали депутаты, для этого отличная подпора, и его надо смотреть внимательно. "Кстати, и нацпроекты, и государственные программы - это документы стратегического планирования", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/nalogi-1860136498.html
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россия, михаил мишустин, политика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Политика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин заявил о важности стратегического планирования

Мишустин назвал стратегическое планирование основой работы правительства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Основой работы правительства является стратегическое планирование, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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"Система стратегического планирования - основа работы правительства. От национальных целей развития, которые поставил президент, мы сделали декомпозицию этих целей на работу, на каждый месяц для наших федеральных органов исполнительной власти, для регионов, для всех, для промышленности, именно так и работаем", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами.
Он отметил, в этом плане закон о стратегическом планировании, которое принимали депутаты, для этого отличная подпора, и его надо смотреть внимательно.
"Кстати, и нацпроекты, и государственные программы - это документы стратегического планирования", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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РоссияМихаил МишустинПолитикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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