https://ria.ru/20230323/mishustin-1860136137.html
Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности
Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности
Профилактика контрольно-надзорной деятельности нужна, но есть тонкая грань между нарушением серьезным и профилактикой, заявил председатель правительства России... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:53
2023-03-23T16:53
2023-03-23T16:53
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профилактика контрольно-надзорной деятельности нужна, но есть тонкая грань между нарушением серьезным и профилактикой, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "По поводу контрольно-надзорной деятельности выступали ваши коллеги, вопросы задавали, конечно, мы за профилактику, это естественно. Но есть тонкая грань между нарушением серьезным, в том числе, нарушением таких законов, за которые, скажем так, нужно нести ответственность, и профилактикой и продуктивными мерами. Думаю, что мы такими общими идеями туда и пойдем", - сказал он, выступая с заключительным словом на отчете правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20230323/sistema-1860134004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности
Премьер Мишустин заявил о необходимости профилактики контрольно-надзорной деятельности