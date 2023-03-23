https://ria.ru/20230323/mishustin-1860136137.html

Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности

Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о профилактике контрольно-надзорной деятельности

Профилактика контрольно-надзорной деятельности нужна, но есть тонкая грань между нарушением серьезным и профилактикой, заявил председатель правительства России... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:53

2023-03-23T16:53

2023-03-23T16:53

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Профилактика контрольно-надзорной деятельности нужна, но есть тонкая грань между нарушением серьезным и профилактикой, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "По поводу контрольно-надзорной деятельности выступали ваши коллеги, вопросы задавали, конечно, мы за профилактику, это естественно. Но есть тонкая грань между нарушением серьезным, в том числе, нарушением таких законов, за которые, скажем так, нужно нести ответственность, и профилактикой и продуктивными мерами. Думаю, что мы такими общими идеями туда и пойдем", - сказал он, выступая с заключительным словом на отчете правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20230323/sistema-1860134004.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф