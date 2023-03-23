https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132608.html

Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи

Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи

Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть все идеи, озвученные депутатами в Госдуме во время отчета кабмина. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:44

2023-03-23T16:44

2023-03-23T16:44

политика

михаил мишустин

россия

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть все идеи, озвученные депутатами в Госдуме во время отчета кабмина. "Фактически все связанные с новыми идеями моменты развития, предложения мер, будут рассмотрены. Мы здесь благодарим вас за профессиональные подходы ко всем направлениям нашей деятельности", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году