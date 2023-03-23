https://ria.ru/20230323/mishustin-1860132608.html
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи
Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть все идеи, озвученные депутатами в Госдуме во время отчета кабмина. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:44
2023-03-23T16:44
2023-03-23T16:44
политика
михаил мишустин
россия
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин пообещал рассмотреть все идеи, озвученные депутатами в Госдуме во время отчета кабмина. "Фактически все связанные с новыми идеями моменты развития, предложения мер, будут рассмотрены. Мы здесь благодарим вас за профессиональные подходы ко всем направлениям нашей деятельности", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, михаил мишустин, россия, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные во время отчета идеи
Мишустин пообещал рассмотреть все озвученные депутатами во время отчета правительства идеи