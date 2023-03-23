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Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу - РИА Новости, 23.03.2023
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16:41 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860131059.html
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу
Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:41
2023-03-23T16:41
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Поддержка предпринимательской инициативы - одно из ключевых направлений работы правительства. Это рабочие места, это зарплаты, развитие, а в условиях санкционного давления это еще и, конечно же, собственное производство, экономический, технологический суверенитет. Это все очень важно, и поддержать предпринимательскую инициативу, конечно, необходимо", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Премьер добавил, что большой блок из плана первоочередных мер поддержки разработан с бизнесом совместно.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу

Мишустин рассказал о работе по поддержке предпринимательской инициативы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Поддержка предпринимательской инициативы - одно из ключевых направлений работы правительства. Это рабочие места, это зарплаты, развитие, а в условиях санкционного давления это еще и, конечно же, собственное производство, экономический, технологический суверенитет. Это все очень важно, и поддержать предпринимательскую инициативу, конечно, необходимо", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Премьер добавил, что большой блок из плана первоочередных мер поддержки разработан с бизнесом совместно.
Мишустин: Российский бизнес адаптировался к новым условиям - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин: российский бизнес адаптировался благодаря поддержке властей
Вчера, 12:17
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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