https://ria.ru/20230323/mishustin-1860131059.html

Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу

Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу

Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:41

2023-03-23T16:41

2023-03-23T16:41

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Поддержка предпринимательской инициативы - одно из ключевых направлений работы правительства. Это рабочие места, это зарплаты, развитие, а в условиях санкционного давления это еще и, конечно же, собственное производство, экономический, технологический суверенитет. Это все очень важно, и поддержать предпринимательскую инициативу, конечно, необходимо", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Премьер добавил, что большой блок из плана первоочередных мер поддержки разработан с бизнесом совместно.

https://ria.ru/20230323/biznes-1860008210.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году