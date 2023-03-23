https://ria.ru/20230323/mishustin-1860131059.html
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу
Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:41
2023-03-23T16:41
2023-03-23T16:41
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать предпринимательскую инициативу, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. "Поддержка предпринимательской инициативы - одно из ключевых направлений работы правительства. Это рабочие места, это зарплаты, развитие, а в условиях санкционного давления это еще и, конечно же, собственное производство, экономический, технологический суверенитет. Это все очень важно, и поддержать предпринимательскую инициативу, конечно, необходимо", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме. Премьер добавил, что большой блок из плана первоочередных мер поддержки разработан с бизнесом совместно.
https://ria.ru/20230323/biznes-1860008210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал поддерживать предпринимательскую инициативу
Мишустин рассказал о работе по поддержке предпринимательской инициативы