https://ria.ru/20230323/mishustin-1860125193.html
Мишустин поблагодарил членов правительства за работу
Мишустин поблагодарил членов правительства за работу - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин поблагодарил членов правительства за работу
Премьер министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что сложилась команда президента, которая способна выполнить самые... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:26
2023-03-23T16:26
2023-03-23T17:11
михаил мишустин
правительство рф
россия
политика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
госдума рф
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что сложилась команда президента, которая способна выполнить самые сложные задачи.Он поблагодарил за работу правительство, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти и всех сотрудников."Наши граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения для преодоления самых серьёзных вызовов. Мы не можем их подвести", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, правительство рф, россия, политика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, госдума рф
Михаил Мишустин, Правительство РФ, Россия, Политика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил членов правительства за работу
Мишустин назвал правительство командой президента, способной выполнить сложные задачи
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что сложилась команда президента, которая способна выполнить самые сложные задачи.
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"Считаю, что сложилась команда - команда президента, способная выполнить самые сложные задачи, которую объединяет искреннее отношение к делу. Это я про каждого из них считаю", - сказал Мишустин после выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина.
Он поблагодарил за работу правительство, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти и всех сотрудников.
"Наши граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения для преодоления самых серьёзных вызовов. Мы не можем их подвести", - добавил премьер.
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства