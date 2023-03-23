https://ria.ru/20230323/mishustin-1860125193.html

Мишустин поблагодарил членов правительства за работу

Мишустин поблагодарил членов правительства за работу - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин поблагодарил членов правительства за работу

Премьер министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что сложилась команда президента, которая способна выполнить самые... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:26

2023-03-23T16:26

2023-03-23T17:11

михаил мишустин

правительство рф

россия

политика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

госдума рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил членов правительства за работу, отметив, что сложилась команда президента, которая способна выполнить самые сложные задачи.Он поблагодарил за работу правительство, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти и всех сотрудников."Наши граждане рассчитывают, что правительство предложит выверенные решения для преодоления самых серьёзных вызовов. Мы не можем их подвести", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил мишустин, правительство рф, россия, политика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, госдума рф