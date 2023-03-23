Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал тезис о деофшоризации - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 23.03.2023 (обновлено: 16:50 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860123926.html
Мишустин поддержал тезис о деофшоризации
Мишустин поддержал тезис о деофшоризации - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин поддержал тезис о деофшоризации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:23
2023-03-23T16:50
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
калининград
владимир путин
госдума рф
сар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860079507_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc3c7b1faece967d135252b04d313551.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы."Ко всему надо подходить аккуратно, я имею в виду анализировать риски для своей страны. Но в целом, я поддерживаю тезис по деофшоризации. Конечно же, нам нужно избавляться от компаний, которые владеют нашими крупными заводами, предприятиями, и фактически, скажем так, те доходы, которые получаются, они не идут на в первую очередь стимулирование здесь социальной сферы, на оплату достойную людям, чьим трудом создаются эти новые технологии, создается производство. Здесь мы союзники, но нюансы всегда существуют", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.Он отметил, что в первую очередь нужно создать все условия, чтобы бизнес, который создает новые рабочие места, новые технологии, нормально чувствовал себя дома.В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.
https://ria.ru/20230221/deofshorizatsiya-1853404393.html
https://ria.ru/20170313/1489849567.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860079507_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2f7df65120e07edbe6602cdb964ac30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, калининград, владимир путин, госдума рф, сар
Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Калининград, Владимир Путин, Госдума РФ, САР
Мишустин поддержал тезис о деофшоризации

Мишустин заявил, что поддерживает тезис о деофшоризации но всегда есть нюансы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы.
"Ко всему надо подходить аккуратно, я имею в виду анализировать риски для своей страны. Но в целом, я поддерживаю тезис по деофшоризации. Конечно же, нам нужно избавляться от компаний, которые владеют нашими крупными заводами, предприятиями, и фактически, скажем так, те доходы, которые получаются, они не идут на в первую очередь стимулирование здесь социальной сферы, на оплату достойную людям, чьим трудом создаются эти новые технологии, создается производство. Здесь мы союзники, но нюансы всегда существуют", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин поручил представить допмеры по ускорению деофшоризации экономики
21 февраля, 13:06
Он отметил, что в первую очередь нужно создать все условия, чтобы бизнес, который создает новые рабочие места, новые технологии, нормально чувствовал себя дома.
«
"Именно эти условия и были созданы в специальных административных районах: на (острове) Русском и в Калининграде. Именно эти условия позволяют в первую очередь избежать какой-то страшной налоговой нагрузки и организовать владения компаниями здесь в России, у себя. Но здесь тоже очень много вопросов", - отметил Мишустин.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.03.2017
Минфин готов оптимизировать закон о деофшоризации
13 марта 2017, 10:58
 
ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияКалининградВладимир ПутинГосдума РФСАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала