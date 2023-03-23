Мишустин поддержал тезис о деофшоризации
Мишустин заявил, что поддерживает тезис о деофшоризации но всегда есть нюансы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы.
"Ко всему надо подходить аккуратно, я имею в виду анализировать риски для своей страны. Но в целом, я поддерживаю тезис по деофшоризации. Конечно же, нам нужно избавляться от компаний, которые владеют нашими крупными заводами, предприятиями, и фактически, скажем так, те доходы, которые получаются, они не идут на в первую очередь стимулирование здесь социальной сферы, на оплату достойную людям, чьим трудом создаются эти новые технологии, создается производство. Здесь мы союзники, но нюансы всегда существуют", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.
Он отметил, что в первую очередь нужно создать все условия, чтобы бизнес, который создает новые рабочие места, новые технологии, нормально чувствовал себя дома.
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"Именно эти условия и были созданы в специальных административных районах: на (острове) Русском и в Калининграде. Именно эти условия позволяют в первую очередь избежать какой-то страшной налоговой нагрузки и организовать владения компаниями здесь в России, у себя. Но здесь тоже очень много вопросов", - отметил Мишустин.
В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.