https://ria.ru/20230323/mishustin-1860123926.html

Мишустин поддержал тезис о деофшоризации

Мишустин поддержал тезис о деофшоризации - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин поддержал тезис о деофшоризации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:23

2023-03-23T16:23

2023-03-23T16:50

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

калининград

владимир путин

госдума рф

сар

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в целом поддерживает идею деофшоризации, но ко всему надо подходить аккуратно, существуют нюансы."Ко всему надо подходить аккуратно, я имею в виду анализировать риски для своей страны. Но в целом, я поддерживаю тезис по деофшоризации. Конечно же, нам нужно избавляться от компаний, которые владеют нашими крупными заводами, предприятиями, и фактически, скажем так, те доходы, которые получаются, они не идут на в первую очередь стимулирование здесь социальной сферы, на оплату достойную людям, чьим трудом создаются эти новые технологии, создается производство. Здесь мы союзники, но нюансы всегда существуют", - сказал Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.Он отметил, что в первую очередь нужно создать все условия, чтобы бизнес, который создает новые рабочие места, новые технологии, нормально чувствовал себя дома.В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные в этих рамках САРы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики.

https://ria.ru/20230221/deofshorizatsiya-1853404393.html

https://ria.ru/20170313/1489849567.html

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Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, калининград, владимир путин, госдума рф, сар