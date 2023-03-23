https://ria.ru/20230323/mishustin-1860081509.html
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:30
2023-03-23T14:30
2023-03-23T14:50
экономика
михаил мишустин
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Производство даже ножниц сделали по цене в восемь раз ниже, чем было. И, наконец, запустили их в гражданский оборот для своих лечебных сетей. Тенденция на снижение стоимости - важный тренд.... Снижение стоимости, когда получается снизить затраты - очень важный тренд. Здесь я бы попросил коллег, которые занимаются производством, изобретательно подходить к таким вещам, снижать затраты производства", - сказал Мишустин.Он также добавил, что правительство РФ будет продолжать стимулировать организации, производящие жизненно важные лекарства и соответствующие медицинские изделия.
https://ria.ru/20230323/lekarstva-1860084107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий, включая медицинские