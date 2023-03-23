https://ria.ru/20230323/mishustin-1860081509.html

Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий

Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:30

2023-03-23T14:30

2023-03-23T14:50

экономика

михаил мишустин

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Производство даже ножниц сделали по цене в восемь раз ниже, чем было. И, наконец, запустили их в гражданский оборот для своих лечебных сетей. Тенденция на снижение стоимости - важный тренд.... Снижение стоимости, когда получается снизить затраты - очень важный тренд. Здесь я бы попросил коллег, которые занимаются производством, изобретательно подходить к таким вещам, снижать затраты производства", - сказал Мишустин.Он также добавил, что правительство РФ будет продолжать стимулировать организации, производящие жизненно важные лекарства и соответствующие медицинские изделия.

https://ria.ru/20230323/lekarstva-1860084107.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году