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Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий - РИА Новости, 23.03.2023
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14:30 23.03.2023 (обновлено: 14:50 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860081509.html
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий
Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:30
2023-03-23T14:50
экономика
михаил мишустин
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Производство даже ножниц сделали по цене в восемь раз ниже, чем было. И, наконец, запустили их в гражданский оборот для своих лечебных сетей. Тенденция на снижение стоимости - важный тренд.... Снижение стоимости, когда получается снизить затраты - очень важный тренд. Здесь я бы попросил коллег, которые занимаются производством, изобретательно подходить к таким вещам, снижать затраты производства", - сказал Мишустин.Он также добавил, что правительство РФ будет продолжать стимулировать организации, производящие жизненно важные лекарства и соответствующие медицинские изделия.
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экономика, михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий

Мишустин призвал снижать стоимость высокотехнологичных изделий, включая медицинские

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин призвал производителей снижать стоимость создания высокотехнологичных изделий, "изобретательно подходить" к этому.
В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Производство даже ножниц сделали по цене в восемь раз ниже, чем было. И, наконец, запустили их в гражданский оборот для своих лечебных сетей. Тенденция на снижение стоимости - важный тренд.... Снижение стоимости, когда получается снизить затраты - очень важный тренд. Здесь я бы попросил коллег, которые занимаются производством, изобретательно подходить к таким вещам, снижать затраты производства", - сказал Мишустин.
Он также добавил, что правительство РФ будет продолжать стимулировать организации, производящие жизненно важные лекарства и соответствующие медицинские изделия.
Посетительница на кассе в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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