https://ria.ru/20230323/mishustin-1860014100.html
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти
Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:28
2023-03-23T12:28
2023-03-23T12:29
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Делали это вместе с вами. Все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Он поблагодарил Государственную Думу, Совет Федерации, глав субъектов Российской Федерации и всех граждан России, кто помогал. Мишустин особо отметил, что все вызовы были преодолены совместно.
https://ria.ru/20230323/byudzhet-1860012555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти
Мишустин: все ветви власти работали эффективно над выполнением важнейших для страны задач