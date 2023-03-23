https://ria.ru/20230323/mishustin-1860014100.html

Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти

Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти

Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:28

2023-03-23T12:28

2023-03-23T12:29

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Делали это вместе с вами. Все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Он поблагодарил Государственную Думу, Совет Феде­рации, глав субъектов Российской Федерации и всех граждан России, кто помогал. Мишустин особо отметил, что все вызовы были преодолены совместно.

https://ria.ru/20230323/byudzhet-1860012555.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году