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Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти - РИА Новости, 23.03.2023
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12:28 23.03.2023 (обновлено: 12:29 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860014100.html
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти
Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:28
2023-03-23T12:29
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Делали это вместе с вами. Все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Он поблагодарил Государственную Думу, Совет Феде­рации, глав субъектов Российской Федерации и всех граждан России, кто помогал. Мишустин особо отметил, что все вызовы были преодолены совместно.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал об эффективной работе всех ветвей власти

Мишустин: все ветви власти работали эффективно над выполнением важнейших для страны задач

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ М. Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Все ветви власти независимо от уровня работали эффективно над выполнением задач, важнейших для государства, и благодаря этому удалось решить сложнейшие вопросы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Делали это вместе с вами. Все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для государства задач. Благодаря нашим совместным действиям под руководством президента удалось решить сложнейшие вопросы прошедшего года", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он поблагодарил Государственную Думу, Совет Феде­рации, глав субъектов Российской Федерации и всех граждан России, кто помогал. Мишустин особо отметил, что все вызовы были преодолены совместно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин поблагодарил депутатов за принятие сбалансированного бюджета
Вчера, 12:25
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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