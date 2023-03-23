https://ria.ru/20230323/minobrnauki-1860118425.html

РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин

РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, приказ об этом уже подписан. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:12

2023-03-23T16:12

2023-03-23T16:21

рудн

общество

михаил мишустин

республика конго

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, приказ об этом уже подписан."Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович (Слуцкий), я знаю что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы (Российскому) университету дружбы народов", - отметил Мишустин.Патрис Лумумба занял пост первого премьера Республики Конго с июня 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Республики Конго.

https://ria.ru/20230206/rudn-1849931813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рудн, общество, михаил мишустин, республика конго, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году