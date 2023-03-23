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РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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16:12 23.03.2023 (обновлено: 16:21 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/minobrnauki-1860118425.html
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, приказ об этом уже подписан. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:12
2023-03-23T16:21
рудн
общество
михаил мишустин
республика конго
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, приказ об этом уже подписан."Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович (Слуцкий), я знаю что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы (Российскому) университету дружбы народов", - отметил Мишустин.Патрис Лумумба занял пост первого премьера Республики Конго с июня 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Республики Конго.
https://ria.ru/20230206/rudn-1849931813.html
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рудн, общество, михаил мишустин, республика конго, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
РУДН, Общество, Михаил Мишустин, Республика Конго, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
РУДН вернут имя Патриса Лумумбы, заявил Мишустин

Мишустин заявил о подписании приказа Минобрнауки о возвращении РУДН имя Патриса Лумумбы

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкРУДН
РУДН - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
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РУДН. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Российскому университету дружбы народов (РУДН) вернули имя Патриса Лумумбы, приказ об этом уже подписан.
"Я хочу вас обрадовать, Леонид Эдуардович (Слуцкий), я знаю что буквально пару часов назад был подписан приказ министра науки и образования о том, чтобы вернуть имя Патриса Лумумбы (Российскому) университету дружбы народов", - отметил Мишустин.
Патрис Лумумба занял пост первого премьера Республики Конго с июня 1960 года, незадолго до своего 35-летия. Он выступил против внутреннего сепаратизма и вооруженной агрессии бельгийских колонизаторов. В сентябре того же года Лумумба был отстранен от власти в результате заговора при поддержке государств-метрополий, перевезен в Катангу и затем убит в январе 1961 года. В 1966 году Лумумба был официально провозглашен национальным героем Республики Конго.
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РУДНОбществоМихаил МишустинРеспублика КонгоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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