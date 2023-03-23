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Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году - РИА Новости, 24.03.2023
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14:05 23.03.2023 (обновлено: 16:06 24.03.2023)
https://ria.ru/20230323/meteorologi-1860433578.html
Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году
Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году - РИА Новости, 24.03.2023
Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году
Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских городских служб в прошлом году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-23T14:05
2023-03-24T16:06
тинао
городское хозяйство москвы
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
комплекс городского хозяйства москвы
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских городских служб в прошлом году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта. "Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб в прошлом году. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. Сообщается, что для сбора метеоданных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова - лазерные лучи. "В ТиНАО установлен радиолокационный доплеровский метеорологический локатор. Он позволяет в режиме реального времени с высоким разрешением на расстоянии до 250 километров определять положение атмосферных явлений, облачных систем, зон осадков и их тип - дождь, снег, мокрый снег, град, количество и скорость перемещения", - отметили в столичном комплексе городского хозяйства.
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тинао, городское хозяйство москвы, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), комплекс городского хозяйства москвы, москва
ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Комплекс городского хозяйства Москвы, Москва

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВ ситуационном центре ФГБУ "Гидрометцентр России" в Москве
В ситуационном центре ФГБУ Гидрометцентр России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских городских служб в прошлом году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта.
"Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб в прошлом году. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы.
«
"Подразделение проводит мониторинг погоды и дает прогнозы на период от трех часов до 10-15 суток, при необходимости – на месяц. В среднем за сутки синоптики выдают 44 прогноза. Ежечасно метеорологи получают данные со 104 устройств наблюдения, установленных на 39 дорожных автоматизированных метеокомплексах по всему городу", - уточняется в публикации.
Сообщается, что для сбора метеоданных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова - лазерные лучи.
ТиНАО установлен радиолокационный доплеровский метеорологический локатор. Он позволяет в режиме реального времени с высоким разрешением на расстоянии до 250 километров определять положение атмосферных явлений, облачных систем, зон осадков и их тип - дождь, снег, мокрый снег, град, количество и скорость перемещения", - отметили в столичном комплексе городского хозяйства.
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ТиНАОГородское хозяйство МосквыФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Комплекс городского хозяйства МосквыМосква
 
 
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