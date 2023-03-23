https://ria.ru/20230323/meteorologi-1860433578.html

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году - РИА Новости, 24.03.2023

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских служб в 2022 году

Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских городских служб в прошлом году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-23T14:05

2023-03-23T14:05

2023-03-24T16:06

тинао

городское хозяйство москвы

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

комплекс городского хозяйства москвы

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи московских городских служб в прошлом году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Всемирный метеорологический день отмечается 23 марта. "Более 16 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб в прошлом году. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. Сообщается, что для сбора метеоданных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова - лазерные лучи. "В ТиНАО установлен радиолокационный доплеровский метеорологический локатор. Он позволяет в режиме реального времени с высоким разрешением на расстоянии до 250 километров определять положение атмосферных явлений, облачных систем, зон осадков и их тип - дождь, снег, мокрый снег, град, количество и скорость перемещения", - отметили в столичном комплексе городского хозяйства.

https://ria.ru/20220323/meteorologi-1779661845.html

тинао

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинао, городское хозяйство москвы, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), комплекс городского хозяйства москвы, москва