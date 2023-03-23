https://ria.ru/20230323/melitopol-1859940889.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе Запорожской области был слышен звук взрыва, информация уточняется, сообщает администрация города. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:03
2023-03-23T08:03
2023-03-23T10:22
происшествия
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области был слышен звук взрыва, информация уточняется, сообщает администрация города. "Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Мелитополя. Власти отметили, что информация о причине звука взрыва уточняется.
https://ria.ru/20230314/vzryv-1857868845.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва в центре Мелитополя
Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты
2023-03-23T08:03
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мелитополь, запорожская область
Происшествия, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе прогремел взрыв
Администрация Мелитополя сообщила, что информация о взрыве уточняется