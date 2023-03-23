https://ria.ru/20230323/melitopol-1859940889.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 23.03.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе Запорожской области был слышен звук взрыва, информация уточняется, сообщает администрация города. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:03

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2023-03-23T10:22

происшествия

мелитополь

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области был слышен звук взрыва, информация уточняется, сообщает администрация города. "Уважаемые мелитопольцы, в городе был слышен звук взрыва. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Мелитополя. Власти отметили, что информация о причине звука взрыва уточняется.

https://ria.ru/20230314/vzryv-1857868845.html

мелитополь

запорожская область

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Кадры с места взрыва в центре Мелитополя Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты 2023-03-23T08:03 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мелитополь, запорожская область