https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев

Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023

Западу не нужно равноправное партнерство с Россией и КНР, заявил Медведев

Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:08

2023-03-23T07:08

2023-03-23T07:08

дмитрий медведев

оон

россия

китай

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Западу не нужно равноправное партнерство ни с Россией, ни с Китаем, он хочет доминировать, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "К сожалению, они не хотят с нами никакого равноправного партнерства, потому что оно им не нужно. Им не нужно такое партнерство с нами, им не нужно такое партнерство с Китаем. Не потому, что мы какие-то убогие и неправильные, а просто потому, что им не нужно. Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений", - сказал он журналистам. Зампред Совбеза признался, что когда-то ему казалось, что "мы с ними реально установим нормальные партнерские отношения, потому что мы не враги, у нас нет никаких идеологических различий", но по мере того, как он "погружался во все эти нюансы", понимал реальное положение дел. По мнению Медведева, такое желание доминировать можно объяснить тем, что "англосаксонский мир такие представления выработал". "Наверное, они, с точки зрения самих англосаксов, в чем-то непротиворечивы – это их мир, они им управляют, они устанавливают правила, в том числе пресловутый порядок, основанный на правилах. Не устав ООН, а порядок, основанный на правилах. Кто эти правила придумал? Мы придумали. А почему мы должны следовать? А потому что это хорошие правила, а мы – лучше всех", - иронично заметил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230322/vizit-1859744398.html

https://ria.ru/20230321/vooruzhenie-1859643483.html

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дмитрий медведев, оон, россия, китай