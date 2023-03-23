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Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР
Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2023
Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР
Более 600 многоквартирных, 456 частных жилых домов и 146 школ восстановили в Луганской Народной республике менее чем за год, сообщил в четверг врио главы ЛНР... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:16
2023-03-23T18:16
2023-03-23T18:16
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Более 600 многоквартирных, 456 частных жилых домов и 146 школ восстановили в Луганской Народной республике менее чем за год, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.
https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859941749.html
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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Леонид Пасечник
Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР
Пасечник: более тысячи жилых домов и 146 школ восстановили в ЛНР менее чем за год