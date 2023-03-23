https://ria.ru/20230323/lnr-1860167116.html

Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР

Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2023

Пасечник рассказал о темпах восстановления жилых домов и школ в ЛНР

Более 600 многоквартирных, 456 частных жилых домов и 146 школ восстановили в Луганской Народной республике менее чем за год, сообщил в четверг врио главы ЛНР... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:16

2023-03-23T18:16

2023-03-23T18:16

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Более 600 многоквартирных, 456 частных жилых домов и 146 школ восстановили в Луганской Народной республике менее чем за год, сообщил в четверг врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05% и в Запорожье - 93,11%.

https://ria.ru/20230323/spetsoperatsiya-1859941749.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, леонид пасечник