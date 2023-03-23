https://ria.ru/20230323/lavra-1860149677.html

В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители

В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители - РИА Новости, 23.03.2023

В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:29

2023-03-23T17:29

2023-03-23T17:29

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846069407_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ea338ec9cd7047299317e44909285860.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. "Сегодня мы обращаемся к нашему народу, потому что многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите посмотрите. Это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами... Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры – и будете видеть, что делают безбожные мучители. Но мы не должны уподобляться горе-политикам, не может быть революций, не могут бросаться какие-то зажигательные смеси, не будем бросать камней, мы можем лишь молиться. Но я не могу гарантировать всем безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние", - сказал митрополит Павел в видеообращении, размещенном на YouTube-канале лавры. Митрополит подчеркнул, что большинство духовенства УПЦ против созданной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Я хочу еще раз засвидетельствовать: мы все, а я общаюсь с многими епископами, мы против политической партии "ПЦУ", созданной государством, мы не перейдем (в ПЦУ), я думаю, большинство. Поэтому не стоит так трудиться дьяволу, возмущая умы и сердца людей", - сказал наместник лавры. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В понедельник источник сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.

https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html

https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина