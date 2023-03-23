В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители
Митрополит Павел призвал православных прийти на территорию Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел . Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством.
"Сегодня мы обращаемся к нашему народу, потому что многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите посмотрите. Это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами... Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры – и будете видеть, что делают безбожные мучители. Но мы не должны уподобляться горе-политикам, не может быть революций, не могут бросаться какие-то зажигательные смеси, не будем бросать камней, мы можем лишь молиться. Но я не могу гарантировать всем безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние", - сказал митрополит Павел в видеообращении, размещенном на YouTube-канале лавры.
Митрополит подчеркнул, что большинство духовенства УПЦ против созданной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Я хочу еще раз засвидетельствовать: мы все, а я общаюсь с многими епископами, мы против политической партии "ПЦУ", созданной государством, мы не перейдем (в ПЦУ), я думаю, большинство. Поэтому не стоит так трудиться дьяволу, возмущая умы и сердца людей", - сказал наместник лавры.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
В понедельник источник сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.