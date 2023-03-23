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В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители - РИА Новости, 23.03.2023
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Религия
 
17:29 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/lavra-1860149677.html
В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители
В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители - РИА Новости, 23.03.2023
В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:29
2023-03-23T17:29
религия
религия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством. "Сегодня мы обращаемся к нашему народу, потому что многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите посмотрите. Это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами... Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры – и будете видеть, что делают безбожные мучители. Но мы не должны уподобляться горе-политикам, не может быть революций, не могут бросаться какие-то зажигательные смеси, не будем бросать камней, мы можем лишь молиться. Но я не могу гарантировать всем безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние", - сказал митрополит Павел в видеообращении, размещенном на YouTube-канале лавры. Митрополит подчеркнул, что большинство духовенства УПЦ против созданной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Я хочу еще раз засвидетельствовать: мы все, а я общаюсь с многими епископами, мы против политической партии "ПЦУ", созданной государством, мы не перейдем (в ПЦУ), я думаю, большинство. Поэтому не стоит так трудиться дьяволу, возмущая умы и сердца людей", - сказал наместник лавры. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. В понедельник источник сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html
https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html
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религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина
Религия, Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украина
В Киево-Печерской лавре призвали православных прийти на территорию обители

Митрополит Павел призвал православных прийти на территорию Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / СтрингерНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) призвал православных украинцев прийти на территорию обители на молебен, подчеркнув, что долг верующих – защищать свои святыни вместе с духовенством.
"Сегодня мы обращаемся к нашему народу, потому что многие нас обвиняют, что мы вроде бы сдаем обитель без боя. Придите посмотрите. Это ваш долг – защищать свою святыню вместе с нами... Я вас всех призываю к молитве, приходите на территорию лавры – и будете видеть, что делают безбожные мучители. Но мы не должны уподобляться горе-политикам, не может быть революций, не могут бросаться какие-то зажигательные смеси, не будем бросать камней, мы можем лишь молиться. Но я не могу гарантировать всем безопасность, потому что могут прийти провокаторы, которые будут делать все, чтобы начать противостояние", - сказал митрополит Павел в видеообращении, размещенном на YouTube-канале лавры.
Митрополит подчеркнул, что большинство духовенства УПЦ против созданной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). "Я хочу еще раз засвидетельствовать: мы все, а я общаюсь с многими епископами, мы против политической партии "ПЦУ", созданной государством, мы не перейдем (в ПЦУ), я думаю, большинство. Поэтому не стоит так трудиться дьяволу, возмущая умы и сердца людей", - сказал наместник лавры.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
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В понедельник источник сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
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РелигияРелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраина
 
 
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