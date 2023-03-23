https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html

Киево-Печерскую лавру оцепила полиция

Киево-Печерскую лавру оцепила полиция - РИА Новости, 23.03.2023

Киево-Печерскую лавру оцепила полиция

Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:25

2023-03-23T17:25

2023-03-23T17:25

религия

религия

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). "Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube. Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В понедельник источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, из нее вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия.

https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html

https://ria.ru/20230322/vskrytie-1859817474.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина