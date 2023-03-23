Киево-Печерскую лавру оцепила полиция
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: монастырь оцепила полиция
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).
"Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube.
Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В понедельник источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, из нее вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам.
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия.