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Киево-Печерскую лавру оцепила полиция - РИА Новости, 23.03.2023
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Религия
 
17:25 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/lavra-1860147391.html
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция - РИА Новости, 23.03.2023
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция
Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:25
2023-03-23T17:25
религия
религия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киево-печерская лавра
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). "Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube. Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В понедельник источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, из нее вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия.
https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html
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религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра, украина
Религия, Религия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра, Украина
Киево-Печерскую лавру оцепила полиция

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел: монастырь оцепила полиция

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Киево-Печерская лавра оцеплена полицией, заявил наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь).
"Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Ну, Бог им свидетель", – сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на канале лавры в YouTube.
Митрополит Павел (Лебедь) возглавляет Киево-Печерскую лавру с 1994 года.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). В понедельник источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи Киево-Печерской лавры уже покинули монастырь, из нее вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами
Вчера, 14:18
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
Киево-Печерская лавра – монастырь, основанный в XI веке, один из главных центров Русского православия и просвещения. На его территории захоронены останки почитаемых святых, а также известных исторических деятелей. Обитель закрывали в советское время, но еще во времена СССР возвратили в пользование Русской православной церкви. В 1988 году была возобновлена работа монастыря и Духовной семинарии: власти передали Церкви наземные сооружения и дальние пещеры, а в 1990 году - ближние пещеры. В 1990 году ЮНЕСКО внесла Киево-Печерскую лавру в Список памятников всемирного наследия.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В РПЦ прокомментировали вскрытие мощей в Киево-Печерской лавре
22 марта, 16:23
 
РелигияРелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиево-Печерская ЛавраУкраина
 
 
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