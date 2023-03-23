https://ria.ru/20230323/latino-1860176627.html

Латинская Америка стремится к свободной экономике, считает эксперт

Латинская Америка стремится к свободной экономике, считает эксперт - РИА Новости, 23.03.2023

Латинская Америка стремится к свободной экономике, считает эксперт

Латинская Америка не хочет участвовать в противостоянии России и Запада и видит мир как свободную экономическую зону, а не территорию, разделенную на военные... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:41

2023-03-23T18:41

2023-03-23T18:42

латинская америка

россия

украина

луис инасиу лула да силва

брикс

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Латинская Америка не хочет участвовать в противостоянии России и Запада и видит мир как свободную экономическую зону, а не территорию, разделенную на военные блоки, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. "Для стран Латинской Америки очень важен собственный суверенитет, но также важна и интеграция в единое пространство... Для них ценностью являются открытые торговые границы, возможность торговать со всем миром, возможность не присоединяться к военно-политическим противостояниям, возможность не вступать в какие-то блоки и не выбирать стороны. Это определяет их отношение, в частности, к конфликту на Украине. Если говорить в общем - по отношению к (западному) порядку, основанному на правилах", - заявил Кузнецов во время круглого стола, организованного в медиа-центре МИА "Россия сегодня". По его оценке, страны Латинской Америки "не особо поддерживают" западный порядок, так как видят, что он "несет исключительно ограничения, экономические утеснения, политическое принуждение". Кузнецов напомнил, что "Бразилия - это буква Б в слове БРИКС". Эксперт напомнил также, что, по словам президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, "основной задачей мира, Латинской Америки и его собственного государства является поддержание хороших отношений и интеграционных процессов в том числе и с Россией". "Латинская Америка, как и весь глобальный Юг, стоит на желании экономической интеграции, экономического развития. Мир она видит как свободную экономическую зону, а вовсе не как блоки, стены и подобное", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230321/yuan-1859551307.html

https://ria.ru/20230227/briks-1854517224.html

латинская америка

россия

украина

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латинская америка, россия, украина, луис инасиу лула да силва, брикс