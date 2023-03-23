https://ria.ru/20230323/krt-1859946896.html

Заммэра Ефимов: в Бутырском районе реализуют четыре проекта КРТ

Заммэра Ефимов: в Бутырском районе реализуют четыре проекта КРТ - РИА Новости, 23.03.2023

Заммэра Ефимов: в Бутырском районе реализуют четыре проекта КРТ

На неэффективно используемых участках в Бутырском районе в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено более миллиона квадратных... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:10

2023-03-23T09:10

2023-03-23T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. На неэффективно используемых участках в Бутырском районе в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено более миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Бутырском районе на северо-востоке столицы на разных стадиях реализации находится четыре проекта по программе комплексного развития территорий. На участках общей площадью почти 40 гектаров планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости, что позволит создать 10,7 тысячи новых рабочих мест", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Сейчас на подлежащих редевелопменту площадках района (три участка бывшей промзоны "Огородный проезд" и неэффективный участок на улице Милашенкова), находятся склады, автосервисы и автостоянки.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, на неэффективных территориях планируется построить около 700 тысяч квадратных метров жилья, часть которого будет распределяться по программе реновации. Также для жителей новых кварталов создадут всю необходимую инфраструктуру: еще примерно 350 тысяч квадратных метров возведенной недвижимости займут социальные, деловые и коммунальные объекты. В частности, здесь появятся поликлиника, школа, два детских сада, физкультурно-оздоровительные комплексы и центр скалолазания.

https://ria.ru/20230322/efimov-1859691204.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва