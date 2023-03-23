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Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС - РИА Новости, 23.03.2023
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17:17 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kredit-1860144934.html
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС - РИА Новости, 23.03.2023
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС
Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:17
2023-03-23T17:17
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westinghouse electric
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС, сообщает в четверг пресс-служба компании. Кабмин Украины и департамент по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) в 2020 году подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому UKEF сможет предоставлять кредитные гарантии по поддержке британского экспорта на украинском рынке. "В ходе встречи стороны обсудили возможность предоставления "Энергоатому" кредита для финансирования поставок обогащенного уранового продукта по контракту между ГП НАЭК "Энергоатом" и компанией Urenco, гарантом которого может выступить UKEF", - сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram-канале. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года. Штаб-квартира группы Urenco расположена в Великобритании.
https://ria.ru/20230317/toplivo-1858486141.html
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великобритания, лондон, украина, энергоатом, westinghouse electric, в мире, атомная энергетика
Великобритания, Лондон, Украина, Энергоатом, Westinghouse Electric, В мире, Атомная энергетика
Украинский "Энергоатом" попросил кредит на закупку ядерного топлива для АЭС

Украинский "Энергоатом" попросил у Великобритании кредит на закупку ядерного топлива

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент украинского "Энергоатома" Петр Котин провел переговоры в Лондоне с главным исполнительным директором британского Департамента по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) Тимом Ридом о предоставлении кредита на закупку ядерного топлива для АЭС, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Кабмин Украины и департамент по гарантированию экспортных кредитов (UKEF) в 2020 году подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому UKEF сможет предоставлять кредитные гарантии по поддержке британского экспорта на украинском рынке.
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"В ходе встречи стороны обсудили возможность предоставления "Энергоатому" кредита для финансирования поставок обогащенного уранового продукта по контракту между ГП НАЭК "Энергоатом" и компанией Urenco, гарантом которого может выступить UKEF", - сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram-канале.
По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компаний Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов для производства ядерного топлива компанией Westinghouse. Ныне действующий контракт стороны заключили в июле 2019 года. Штаб-квартира группы Urenco расположена в Великобритании.
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