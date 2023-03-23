Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово
Посол США в Косово: Вашингтон поддерживает трансформацию СБК в совместимые c НАТО силы
© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники полиции Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники полиции Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. США полностью поддерживают трансформацию легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в современные оперативно совместимые с НАТО силы территориальной обороны, заявил американский посол в Приштине Джефри Ховенир.
В среду он провел встречу с директором Европейского командования США (USEUCOM) по стратегии, планированию и политике, генерал-майором Даниэлем Ласика и дипломатом при USEUCOM Кейт Мэри Бернс.
"Рад приветствовать... в Косово. США полностью поддерживают трансформацию СБК в мультинациональные, профессиональные, оперативно совместимые с НАТО силы территориальной обороны. Горжусь нашим последовательным и отличным сотрудничеством", - написал американский посол в Twitter.
"Министр обороны" самопровозглашенной республики Арменд Мехай сообщил в январе, что военизированные Силы безопасности Косово (СБК), не просто будут участвовать, но и занимаются совместным с НАТО планированием многонациональных учений Defender-Europe 2023.
Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов.
Конкурс на пополнение личного состава СБК был объявлен в свете очередного обострения напряженности в крае.
Президент Сербии Александр Вучич упрекал Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай тогда сообщил, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.