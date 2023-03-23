https://ria.ru/20230323/kosovo-1859946188.html

Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово

Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово - РИА Новости, 23.03.2023

Посол США рассказал о возможной трансформации Сил безопасности Косово

США полностью поддерживают трансформацию легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в современные оперативно совместимые с НАТО силы территориальной... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:05

2023-03-23T09:05

2023-03-23T09:05

в мире

косово

сербия

сша

александр вучич

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оон

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БЕЛГРАД, 23 мар - РИА Новости. США полностью поддерживают трансформацию легковооруженных Сил безопасности Косово (СБК) в современные оперативно совместимые с НАТО силы территориальной обороны, заявил американский посол в Приштине Джефри Ховенир. В среду он провел встречу с директором Европейского командования США (USEUCOM) по стратегии, планированию и политике, генерал-майором Даниэлем Ласика и дипломатом при USEUCOM Кейт Мэри Бернс. "Рад приветствовать... в Косово. США полностью поддерживают трансформацию СБК в мультинациональные, профессиональные, оперативно совместимые с НАТО силы территориальной обороны. Горжусь нашим последовательным и отличным сотрудничеством", - написал американский посол в Twitter. "Министр обороны" самопровозглашенной республики Арменд Мехай сообщил в январе, что военизированные Силы безопасности Косово (СБК), не просто будут участвовать, но и занимаются совместным с НАТО планированием многонациональных учений Defender-Europe 2023. Самопровозглашенное Косово согласно резолюции 1244 Совбеза ООН не имеет собственной армии. Власти в Приштине при материальной поддержке со стороны НАТО ведут модернизацию и обучение легковооруженных СБК с целью трансформации в полноценные вооруженные силы, что вызывает протесты властей Сербии. Закон о СБК, утвержденный в декабре 2018 года, предусматривает личный состав в 5 тысяч бойцов. Конкурс на пополнение личного состава СБК был объявлен в свете очередного обострения напряженности в крае. Президент Сербии Александр Вучич упрекал Запад в лицемерии, потому что тот осудил покупку Белградом комплексов ПВО FK-3 в КНР, при этом Великобритания поставляет ПТРК "Джавеллин" и ПТУР NLAW самопровозглашенной республике Косово. Министр легковооруженных Сил безопасности Косово Арменд Мехай тогда сообщил, что СБК "снабжались и снабжаются самым современным оружием и оборудованием". Самопровозглашенная республика в марте 2021 года отправила контингент СБК в свою первую международную миссию в составе сил США в Кувейте. Силы безопасности Косово в мае и июне 2021 года впервые участвовали в военных учениях НАТО Defender Europe 21 на территории края, Албании и Хорватии. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html

https://ria.ru/20230228/dogovorennosti-1854985893.html

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сербия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, косово, сербия, сша, александр вучич, нато, оон