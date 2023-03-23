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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 23.03.2023
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15:10 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/koronavirus-1860093937.html
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 23.03.2023
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 в России сейчас не вызывает тревоги, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила журналистам официальный представитель ВОЗ в России Мелита РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:10
2023-03-23T15:10
общество
здоровье - общество
россия
мелита вуйнович
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России сейчас не вызывает тревоги, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила журналистам официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. "Я полностью поддерживаю все оценки Роспотребнадзора, потому что мы видим, что они следят за ситуацией. Мы видим снижение, к нам ежедневно попадают от Роспотребнадзора цифры. Конечно, сейчас и тестирование снижается, это нормально.... Даже из того населения, которое тестируется, (заболеваемость) находится на определенном уровне, не переходит высокий показатель. Так что на этом моменте нет тревоги, мы не видим тревоги. Ситуация развивается хорошо. Но надо, как всегда, не расслабляться", - сказала она в кулуарах форума "Здоровое общество". Вуйнович также отметила, что в целом в мире отмечается снижение заболеваемости COVID-19. "Мы видим в общем снижение заболеваемости и смертности. Хотя в определенных странах есть скачки, но нет таких, как мы видели в последние два года. Все условия сложились, чтобы мы могли ожидать конец чрезвычайной ситуации международного значения", - сказала она. "Генеральный директор (ВОЗ) заявил, что ожидает, что в этом году есть условия, но не надо расслабляться. Надо сейчас очень внимательно смотреть, как вирус меняется. Да, мы видим, что даже "омикрон" и все новые штаммы не дают таких высоких цифр заболевания, тяжелых заболеваний... Но надо быть внимательными... У нас ситуация находится на хорошем перекрестке. Будем внимательно следить. Да, оптимизм есть, но надо не расслабляться. Самое главное - не расслабляться", - добавила Вуйнович. Она также надеется, что COVID-19 в дальнейшем не будет вызывать таких серьезных подъемов заболеваемости, как в предыдущие годы. "COVID-19 никуда не уйдет... Но надеемся, что иммунитет и его свойства и характеристики будут такие, что не будут вызывать таких огромных скачков заболеваемости, чтобы перегрузить систему здравоохранения", - сказала она.
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общество, здоровье - общество, россия, мелита вуйнович, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Мелита Вуйнович, ВОЗ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

ВОЗ: ситуация с COVID-19 в России не вызывает тревоги, идет снижение заболеваемости

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России сейчас не вызывает тревоги, наблюдается снижение заболеваемости, сообщила журналистам официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Я полностью поддерживаю все оценки Роспотребнадзора, потому что мы видим, что они следят за ситуацией. Мы видим снижение, к нам ежедневно попадают от Роспотребнадзора цифры. Конечно, сейчас и тестирование снижается, это нормально.... Даже из того населения, которое тестируется, (заболеваемость) находится на определенном уровне, не переходит высокий показатель. Так что на этом моменте нет тревоги, мы не видим тревоги. Ситуация развивается хорошо. Но надо, как всегда, не расслабляться", - сказала она в кулуарах форума "Здоровое общество".
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Вуйнович также отметила, что в целом в мире отмечается снижение заболеваемости COVID-19.
"Мы видим в общем снижение заболеваемости и смертности. Хотя в определенных странах есть скачки, но нет таких, как мы видели в последние два года. Все условия сложились, чтобы мы могли ожидать конец чрезвычайной ситуации международного значения", - сказала она.
"Генеральный директор (ВОЗ) заявил, что ожидает, что в этом году есть условия, но не надо расслабляться. Надо сейчас очень внимательно смотреть, как вирус меняется. Да, мы видим, что даже "омикрон" и все новые штаммы не дают таких высоких цифр заболевания, тяжелых заболеваний... Но надо быть внимательными... У нас ситуация находится на хорошем перекрестке. Будем внимательно следить. Да, оптимизм есть, но надо не расслабляться. Самое главное - не расслабляться", - добавила Вуйнович.
Она также надеется, что COVID-19 в дальнейшем не будет вызывать таких серьезных подъемов заболеваемости, как в предыдущие годы.
"COVID-19 никуда не уйдет... Но надеемся, что иммунитет и его свойства и характеристики будут такие, что не будут вызывать таких огромных скачков заболеваемости, чтобы перегрузить систему здравоохранения", - сказала она.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМелита ВуйновичВОЗФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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