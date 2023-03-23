https://ria.ru/20230323/koronavirus-1859927024.html

СМИ: США намерены распустить команду по реагированию на пандемию COVID-19

СМИ: США намерены распустить команду по реагированию на пандемию COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2023

СМИ: США намерены распустить команду по реагированию на пандемию COVID-19

Администрация США готовится в мае распустить команду по реагированию на коронавирус из-за спада пандемии, пишет в среду газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T03:16

2023-03-23T03:16

2023-03-23T03:16

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США готовится в мае распустить команду по реагированию на коронавирус из-за спада пандемии, пишет в среду газета Washington Post со ссылкой на знакомые с подготовкой этого шага источники. Согласно этим данным, решение о роспуске группы, созданной в феврале 2020 года при Дональде Трампе и насчитывающей сегодня около трех десятков сотрудников, было принято после того, как пандемия "отступила как в американских больницах и умах избирателей". Отмечается, что часть членов команды уже покидают свои посты, тогда как главный координатор группы Ашиш Джа оставит свою должность после ее окончательного расформирования. Это, по словам источников, произойдет в мае - после того, как в США истечет срок действия чрезвычайного положения в сфере здравоохранения, введенный в связи с началом пандемии COVID-19. "Страна избежала опасного зимнего всплеска смертности от вируса в начале текущего года, и, хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний все еще связывают около 2 тысячи смертей в неделю с коронавирусом, это самый низкий показатель смертности с первых дней пандемии", - утверждают источники газеты.

https://ria.ru/20230314/koronavirus-1857718934.html

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дональд трамп, сша, в мире