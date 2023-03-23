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Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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12:12 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kontrmery-1860006176.html
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин
Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:12
2023-03-23T12:12
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед для роста экономики и для достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин

Мишустин: правительство работало над контрмерами против санкций ради защиты людей и роста

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед для роста экономики и для достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
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22 марта, 12:51
 
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФСанкции в отношении России
 
 
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