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Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин
Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:12
2023-03-23T12:12
2023-03-23T12:12
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед для роста экономики и для достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.
https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Санкции в отношении России
Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин
Мишустин: правительство работало над контрмерами против санкций ради защиты людей и роста