https://ria.ru/20230323/kontrmery-1860006176.html

Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин

Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство работало над контрмерами против санкций, заявил Мишустин

Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:12

2023-03-23T12:12

2023-03-23T12:12

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин в штабном режиме работал над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для роста экономики и достижения национальных ориентиров, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед для роста экономики и для достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства России в Госдуме.

https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859750648.html

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, санкции в отношении россии