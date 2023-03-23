https://ria.ru/20230323/kontakt-1859965465.html

Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт

Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт

Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны не ещё не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:10

2023-03-23T10:10

2023-03-23T10:10

наука

космос - риа наука

дмитрий медведев

россия

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны не ещё не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Медведев также задался вопросом о том, зачем обрывать контакт, если космос является будущим всего человечества. "Удивительно, абсолютно удивительно, но это та сфера, в которой мы ещё с нашими "друзьями" не разорвали контакт. Ну они люди прагматичные, естественно, в том числе потому, что им это выгодно. Но действительно в этом плане пилотируемая космонавтика с использованием и наших ракет, и их ракет, естественно, станции, она продолжается. Не без скрипа и проблем, но она продолжается, и, я считаю, это хорошо. Ну что рвать контакты, если космос уж точно будущее, скажем так, всего человечества", - сказал Медведев.Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, остается ли в текущих условиях космическая миссия важной для России в контексте науки и исследований."Я могу ответить односложно: безусловно, да. Могу ответить чуть подробнее – наверное, это правильнее. Космос дал нам не только победы в космосе, реляции в адрес руководства партии и правительства, гордость за Гагарина, Титова, Терешкову, за первый спутник, но и массу новых технологий. И считать, что сейчас это стало иначе, - бессмысленно. Да, есть гражданский космос, там есть свои сложности, поскольку он требует огромных денег, и в то же время вообще-то лучше его как бы эксплуатировать совместно", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230323/kommertsializatsiya-1859963801.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, дмитрий медведев, россия, политика