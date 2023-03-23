https://ria.ru/20230323/kontakt-1859965465.html
Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт
Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт
Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны не ещё не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:10
2023-03-23T10:10
2023-03-23T10:10
наука
космос - риа наука
дмитрий медведев
россия
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны не ещё не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Медведев также задался вопросом о том, зачем обрывать контакт, если космос является будущим всего человечества. "Удивительно, абсолютно удивительно, но это та сфера, в которой мы ещё с нашими "друзьями" не разорвали контакт. Ну они люди прагматичные, естественно, в том числе потому, что им это выгодно. Но действительно в этом плане пилотируемая космонавтика с использованием и наших ракет, и их ракет, естественно, станции, она продолжается. Не без скрипа и проблем, но она продолжается, и, я считаю, это хорошо. Ну что рвать контакты, если космос уж точно будущее, скажем так, всего человечества", - сказал Медведев.Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, остается ли в текущих условиях космическая миссия важной для России в контексте науки и исследований."Я могу ответить односложно: безусловно, да. Могу ответить чуть подробнее – наверное, это правильнее. Космос дал нам не только победы в космосе, реляции в адрес руководства партии и правительства, гордость за Гагарина, Титова, Терешкову, за первый спутник, но и массу новых технологий. И считать, что сейчас это стало иначе, - бессмысленно. Да, есть гражданский космос, там есть свои сложности, поскольку он требует огромных денег, и в то же время вообще-то лучше его как бы эксплуатировать совместно", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230323/kommertsializatsiya-1859963801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, дмитрий медведев, россия, политика
Наука, Космос - РИА Наука, Дмитрий Медведев, Россия, Политика
Медведев назвал сферу, в которой Россия и Запад не разорвали контакт
Медведев: удивительно, но космос — это та сфера, где Россия и Запад не разорвали контакт
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Космос является той сферой, в которой Россия и западные страны не ещё не разорвали контакт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости, Медведев также задался вопросом о том, зачем обрывать контакт, если космос является будущим всего человечества.
"Удивительно, абсолютно удивительно, но это та сфера, в которой мы ещё с нашими "друзьями" не разорвали контакт. Ну они люди прагматичные, естественно, в том числе потому, что им это выгодно. Но действительно в этом плане пилотируемая космонавтика с использованием и наших ракет, и их ракет, естественно, станции, она продолжается. Не без скрипа и проблем, но она продолжается, и, я считаю, это хорошо. Ну что рвать контакты, если космос уж точно будущее, скажем так, всего человечества", - сказал Медведев.
Во время интервью Медведеву был задан вопрос о том, остается ли в текущих условиях космическая миссия важной для России в контексте науки и исследований.
"Я могу ответить односложно: безусловно, да. Могу ответить чуть подробнее – наверное, это правильнее. Космос дал нам не только победы в космосе, реляции в адрес руководства партии и правительства, гордость за Гагарина, Титова, Терешкову, за первый спутник, но и массу новых технологий. И считать, что сейчас это стало иначе, - бессмысленно. Да, есть гражданский космос, там есть свои сложности, поскольку он требует огромных денег, и в то же время вообще-то лучше его как бы эксплуатировать совместно", - сказал Медведев.
Медведев призвал коммерциализировать космос