https://ria.ru/20230323/konferentsiya-1859537603.html
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023 - РИА Новости, 23.03.2023
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023
Пленарное заседание второго дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:00
2023-03-23T11:00
2023-03-23T11:01
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
арктический совет
якутск
россия
фонд "росконгресс"
республика саха (якутия)
климат
мерзлота
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Пленарное заседание второго дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске и организована в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. В конференции в очно-заочном формате принимают участие около 500 экспертов из России и зарубежных стран.
якутск
россия
республика саха (якутия)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859515585_30:0:510:360_1920x0_80_0_0_dc0c0bf8b3606b7a457880e16a1774cd.jpg
Конференция по изменению климата. Пленарное заседание. Якутск. 23.03.2023
Конференция по изменению климата. Пленарное заседание. Якутск. 23.03.2023
2023-03-23T11:00
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PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктический совет, якутск, россия, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Арктический совет, Якутск, Россия, Фонд "Росконгресс", Республика Саха (Якутия), Климат, мерзлота
Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023
Пленарное заседание второго дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске и организована в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. В конференции в очно-заочном формате принимают участие около 500 экспертов из России и зарубежных стран.
2023-03-23T11:00
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