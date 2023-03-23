https://ria.ru/20230323/konferentsiya-1859537603.html

Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023

Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023 - РИА Новости, 23.03.2023

Конференция по изменению климата в Якутске. Пленарное заседание. 23.03.2023

Пленарное заседание второго дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:00

2023-03-23T11:00

2023-03-23T11:01

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

арктический совет

якутск

россия

фонд "росконгресс"

республика саха (якутия)

климат

мерзлота

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Пленарное заседание второго дня Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Конференция проходит 22-24 марта в Якутске и организована в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. В конференции в очно-заочном формате принимают участие около 500 экспертов из России и зарубежных стран.

якутск

россия

республика саха (якутия)

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

арктический совет, якутск, россия, фонд "росконгресс", республика саха (якутия), климат, мерзлота, видео