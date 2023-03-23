https://ria.ru/20230323/kommertsializatsiya-1859963801.html

Медведев призвал коммерциализировать космос

Медведев призвал коммерциализировать космос - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев призвал коммерциализировать космос

России необходимо работать над коммерциализацией космоса, в том числе брать пример с запусков на частные деньги в США и превратить каждый пуск в стандартный... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:07

2023-03-23T10:07

2023-03-23T10:07

наука

космос - риа наука

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. России необходимо работать над коммерциализацией космоса, в том числе брать пример с запусков на частные деньги в США и превратить каждый пуск в стандартный продукт, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Космос стал коммерческим, и с этим уже ничего не сделать. Надо его коммерциализировать. Невозможно считать, что это только объект государственных инвестиций. Посмотрите, какие успехи у запусков, которые делаются за частные деньги в Соединённых Штатах Америки. Надо брать с них пример", - сказал Медведев. "Каждый пуск раньше – это была отдельная победа, о которой сообщали из радиоточек. Было понятно, что это абсолютно уникальная история. А сейчас мы должны это превратить в такой стандартный продукт", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ."Последнее, что скажу как человек, который долгое время занимался и деньгами этими космическими. Конечно, хорошо бы их больше иметь, это объективно так. Но понимаете, в чём дело: Советский Союз зачастую тратил деньги на космос ради престижа. Это правда, и мы достигли огромных результатов. Сейчас мы себе этого позволить не можем, поэтому средства должны выделяться, но разумно и достаточно", - заявил Медведев.Он также заметил, что разработки в космической отрасли имеют двойное назначение, к примеру, вместе с разработками ракетоносителей Россия заодно занимается своими стратегическими ядерными силами."Другое дело, что если раньше трансфер технологий был очень простой: из военного космоса в гражданский, а потом уже в гражданскую, так сказать, жизнь, то сейчас всё более многообразно. Это парадокс или явление там, веяние современного периода, когда многие гражданские разработки просачиваются в военную сферу. Не у нас, не только у нас, но и во всех других странах. Поскольку масса продуктов рождается именно как сугубо гражданские, а потом неожиданно находят своё применение в оборонке. Так что космосу – быть", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230308/sopernik-1856646385.html

https://ria.ru/20230216/kosmos-1852431487.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, россия, дмитрий медведев