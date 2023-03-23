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В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ - РИА Новости, 23.03.2023
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Республика Ингушетия
 
18:12 23.03.2023 (обновлено: 20:02 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kladbischa-1860165493.html
В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ
В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ - РИА Новости, 23.03.2023
В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ
Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:12
2023-03-23T20:02
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы республики. Отмечается, что работы уже ведутся в нескольких сельских поселениях, рабочие бригады на каждом участке сформированы из числа местных жителей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что проблему обустройства кладбищ и ухода за захоронениями предков не всегда можно решить только субботниками. "Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок требуют более серьезного подхода. Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 миллиарда рублей из благотворительного фонда "Сафмар", - пояснил он.
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махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ

В Ингушетии за два года благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМагас, Ингушетия
Магас, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Магас, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы республики.
«
"До конца 2023 года в Ингушетии реконструируют 25 мусульманских и пять православных кладбищ. Работы включают в себя установку металлических оград и ворот, благоустройство и озеленение территории, а также создание парковочных зон. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и четырех православных кладбищ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы уже ведутся в нескольких сельских поселениях, рабочие бригады на каждом участке сформированы из числа местных жителей.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что проблему обустройства кладбищ и ухода за захоронениями предков не всегда можно решить только субботниками. "Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок требуют более серьезного подхода. Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 миллиарда рублей из благотворительного фонда "Сафмар", - пояснил он.
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