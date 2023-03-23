В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ
В Ингушетии за два года благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ
Магас, Ингушетия. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы республики.
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"До конца 2023 года в Ингушетии реконструируют 25 мусульманских и пять православных кладбищ. Работы включают в себя установку металлических оград и ворот, благоустройство и озеленение территории, а также создание парковочных зон. На 2024 год запланирован капитальный ремонт еще 39 мусульманских и четырех православных кладбищ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы уже ведутся в нескольких сельских поселениях, рабочие бригады на каждом участке сформированы из числа местных жителей.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что проблему обустройства кладбищ и ухода за захоронениями предков не всегда можно решить только субботниками. "Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок требуют более серьезного подхода. Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 миллиарда рублей из благотворительного фонда "Сафмар", - пояснил он.