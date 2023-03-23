https://ria.ru/20230323/kladbischa-1860165493.html

В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ

В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ - РИА Новости, 23.03.2023

В Ингушетии благоустроят более 70 мусульманских и православных кладбищ

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:12

2023-03-23T18:12

2023-03-23T20:02

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Промышленно-финансовая группа "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба главы республики. Отмечается, что работы уже ведутся в нескольких сельских поселениях, рабочие бригады на каждом участке сформированы из числа местных жителей. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заметил, что проблему обустройства кладбищ и ухода за захоронениями предков не всегда можно решить только субботниками. "Состояние подъездных дорог к местам захоронения и прилегающих территорий, отсутствие стоянок требуют более серьезного подхода. Поэтому мы решили привести кладбища в порядок, а Микаил Гуцериев выразил готовность помочь нам с финансированием. Он планирует на эти цели направить более 1 миллиарда рублей из благотворительного фонда "Сафмар", - пояснил он.

https://ria.ru/20230322/kompleksy-1859758232.html

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махмуд-али калиматов