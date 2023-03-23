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"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России - РИА Новости, 23.03.2023
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15:35 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kitay-1860105722.html
"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России
"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России - РИА Новости, 23.03.2023
"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России
Китай понял, что может стать следующей геополитической целью США, поэтому Пекин и Москва активно сближаются, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:35
2023-03-23T15:35
политика
сша
китай
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Китай понял, что может стать следующей геополитической целью США, поэтому Пекин и Москва активно сближаются, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах Пекин решил поддержать Москву.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций двух стран. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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политика, сша, китай, россия
Политика, США, Китай, Россия
"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России

Полковник Макгрегор: Китай и Россия сближаются, чтобы не стать новой жертвой агрессии США

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Китай понял, что может стать следующей геополитической целью США, поэтому Пекин и Москва активно сближаются, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.
«
"Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией, потому что, благодаря всем нашим воинственным заявлениям и действиям в Азии, китайцы поняли, что они следующие в нашем меню", — сказал военный.
Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах Пекин решил поддержать Москву.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций двух стран. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
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