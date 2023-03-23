https://ria.ru/20230323/kitay-1860105722.html

"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России

"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России - РИА Новости, 23.03.2023

"Он следующий". В США объяснили важное решение Китая по России

Китай понял, что может стать следующей геополитической целью США, поэтому Пекин и Москва активно сближаются, заявил экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:35

2023-03-23T15:35

2023-03-23T15:35

политика

сша

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_88800f85990254c8f7136258942014d9.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Китай понял, что может стать следующей геополитической целью США, поэтому Пекин и Москва активно сближаются, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену.Он отметил, что в сложившихся обстоятельствах Пекин решил поддержать Москву.Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания. В понедельник у него состоялась неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Во вторник прошли переговоры с участием делегаций двух стран. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230323/vizit-1859912121.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, китай, россия