https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html

Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян

Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян

"Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

2023-03-23T12:38

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек", - сказал Мишустин. Он отметил, что в 2022 году по карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя "Пушкинскую карту". Мишустин отметил, что общий объем финансирования составил более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. По словам премьера, кассовые сборы от проката отечественных кинолент растут, в январе стали максимальными за пять лет.

https://ria.ru/20230309/karta-1856765797.html

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Влада Копылова

новости - туризм, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году