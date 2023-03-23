https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян
"Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
туризм
новости - туризм
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_0:129:3078:1860_1920x0_80_0_0_34f5972d45a62f4d47d1c00bb80f4ab7.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек", - сказал Мишустин. Он отметил, что в 2022 году по карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя "Пушкинскую карту". Мишустин отметил, что общий объем финансирования составил более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. По словам премьера, кассовые сборы от проката отечественных кинолент растут, в январе стали максимальными за пять лет.
https://ria.ru/20230309/karta-1856765797.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747835731_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b011d50edab1dccda9ceca515a5e1a15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян
Премьер Мишустин: "Пушкинскую карту" уже оформили более восьми миллионов россиян
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в 2022 году по карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя "Пушкинскую карту".
Мишустин отметил, что общий объем финансирования составил более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. По словам премьера, кассовые сборы от проката отечественных кинолент растут, в январе стали максимальными за пять лет.
Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о махинациях с "Пушкинской картой"