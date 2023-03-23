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Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
12:38 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян
"Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:38
2023-03-23T12:38
туризм
новости - туризм
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек", - сказал Мишустин. Он отметил, что в 2022 году по карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя "Пушкинскую карту". Мишустин отметил, что общий объем финансирования составил более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. По словам премьера, кассовые сборы от проката отечественных кинолент растут, в январе стали максимальными за пять лет.
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новости - туризм, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян

Премьер Мишустин: "Пушкинскую карту" уже оформили более восьми миллионов россиян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Пушкинская карта"
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Пушкинская карта". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Пушкинскую карту" в России уже оформили более 8 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Молодые люди от четырнадцати до двадцати двух лет, благодаря созданной по инициативе президента "Пушкинской карте", могли познакомиться с достижениями культуры. Её уже оформили более восьми миллионов человек", - сказал Мишустин.
Он отметил, что в 2022 году по карте можно было посетить свыше 200 тысяч мероприятий и увидеть более 600 отечественных кинолент. Каждый пятый зритель купил билет на них, используя "Пушкинскую карту".
Мишустин отметил, что общий объем финансирования составил более одиннадцати с половиной миллиардов рублей. По словам премьера, кассовые сборы от проката отечественных кинолент растут, в январе стали максимальными за пять лет.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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