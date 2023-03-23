https://ria.ru/20230323/iznasilovanie-1860156156.html

Власти заявили, что школа в Новой Москве не скрывала изнасилование ученика

Власти заявили, что школа в Новой Москве не скрывала изнасилование ученика - РИА Новости, 23.03.2023

Власти заявили, что школа в Новой Москве не скрывала изнасилование ученика

В пресс-службе столичного департамента образования заявили РИА Новости, что информация о том, что школа в новой Москве якобы скрывала факт сексуального насилия, РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:48

2023-03-23T17:48

2023-03-23T17:57

происшествия

москва

россия

юлия иванова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В пресс-службе столичного департамента образования заявили РИА Новости, что информация о том, что школа в новой Москве якобы скрывала факт сексуального насилия, не соответствует действительности. Ранее Telegram-канал Mash написал, что жертвой насилия якобы стал ученик четвертого класса одной из школ в новой Москве, а администрация заведения несколько дней якобы скрывала инцидент от родителей мальчика. О случившемся они узнали из видео, которое кто-то опубликовал в чате класса. Кто именно мог совершить преступление, не уточняется, но из контекста следует, что это могли быть другие ученики. При этом старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что следователи начали проверять, действительно ли имел место случай сексуального насилия над ребенком в учебном заведении. "Информация о том, что школа скрывала сведения от родителей, не соответствует действительности... В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Школа оказывает все необходимое содействие", - рассказали в пресс-службе. В департаменте отметили, что описываемые действия между двумя учениками происходили дома у одного из детей предположительно в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни. "Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы. В тот же день их пригласили на встречу в школу. Помимо этого, психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а 21 марта администрация школы организовала встречу с родителями учеников класса", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что во время встречи родителям были даны необходимые разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося. Также родителям и детям была предложена квалифицированная помощь психолога.

https://ria.ru/20230318/strelba-1858803085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)