https://ria.ru/20230323/iznasilova-1860152274.html
СК проверит сообщения об изнасиловании четвероклассника в Новой Москве
СК проверит сообщения об изнасиловании четвероклассника в Новой Москве - РИА Новости, 23.03.2023
СК проверит сообщения об изнасиловании четвероклассника в Новой Москве
Следователи проверяют, действительно ли имел место случай сексуального насилия над ребенком в учебном заведении в Новой Москве, сообщила старший помощник... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:37
2023-03-23T17:37
2023-03-23T18:28
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Следователи проверяют, действительно ли имел место случай сексуального насилия над ребенком в учебном заведении в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Проводится доследственная проверка по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего", — сказала она.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жертвой насилия якобы стал ученик четвертого класса. При этом сообщалось, что администрация школы несколько дней скрывала инцидент от родителей мальчика. О случившемся они узнали из видео, которое кто-то опубликовал в чате класса. Кто именно мог совершить преступление, не уточняется, но из контекста следует, что это могли быть другие ученики. По словам Ивановой, следователи устанавливают полную картину произошедшего, а также опрашивают педагогический состав и других очевидцев. По результатам проверки они примут процессуальное решение, добавила она.Позднее в пресс-службе столичного департамента образования опровергли информацию о том, что руководство школы якобы скрывало факт преступления. Там уточнили, что описываемые действия между двумя учениками происходили дома у одного из них, предположительно, в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни."Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы. В тот же день их пригласили на встречу в школу. Помимо этого, психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а 21 марта администрация школы организовала встречу с родителями учеников класса", — добавили в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что во время встречи родителям дали необходимые разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося. Также им предложили квалифицированную помощь психолога.
https://ria.ru/20230228/ubiystva-1854847042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит сообщения об изнасиловании четвероклассника в Новой Москве
СК проверит сообщения об изнасиловании четвероклассника в школе в Новой Москве
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Следователи проверяют, действительно ли имел место случай сексуального насилия над ребенком в учебном заведении в Новой Москве, сообщила
старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Проводится доследственная проверка по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего", — сказала она.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жертвой насилия якобы стал ученик четвертого класса. При этом сообщалось, что администрация школы несколько дней скрывала инцидент от родителей мальчика. О случившемся они узнали из видео, которое кто-то опубликовал в чате класса. Кто именно мог совершить преступление, не уточняется, но из контекста следует, что это могли быть другие ученики.
По словам Ивановой, следователи устанавливают полную картину произошедшего, а также опрашивают педагогический состав и других очевидцев. По результатам проверки они примут процессуальное решение, добавила она.
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Позднее в пресс-службе столичного департамента образования опровергли информацию о том, что руководство школы якобы скрывало факт преступления. Там уточнили, что описываемые действия между двумя учениками происходили дома у одного из них, предположительно, в период с 18 по 19 марта, то есть в выходные дни.
"Классный руководитель узнала об этом 20 марта и незамедлительно сообщила о случившемся родителям учеников и административной команде школы. В тот же день их пригласили на встречу в школу. Помимо этого, психолог и социальный педагог провели беседу с ребятами в классе, а 21 марта администрация школы организовала встречу с родителями учеников класса", — добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что во время встречи родителям дали необходимые разъяснения и рекомендации о том, как правильно выстроить диалог с детьми после случившегося. Также им предложили квалифицированную помощь психолога.
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