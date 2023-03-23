https://ria.ru/20230323/istoriya-1860013326.html
В школах Ростовской области появится курс истории Донского края
В школах Ростовской области появится курс истории Донского края - РИА Новости, 23.03.2023
В школах Ростовской области появится курс истории Донского края
Курс, посвященный истории Донского края, появится во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:27
2023-03-23T12:27
2023-03-23T12:27
ростовская область
ростовская область
александр ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Курс, посвященный истории Донского края, появится во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко. Соответствующие поправки депутаты областного парламента на заседании в четверг внесли в региональный закон о патриотическом воспитании. Они были подготовлены в рамках реализации одного из направлений, затронутых президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ. "В послании президента очень много внимания было уделено развитию образования, культуры как факторам сохранения и укрепления национальной идентичности... Наш закон устанавливает дополнительные полномочия министерства образования по введению в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края", - сказал Ищенко. Он добавил, что поправки предусматривают и распространение такой программы на внеурочную деятельность, например, в части использования пушкинской карты. Всего, по словам спикера регионального парламента, в части реализации послания президента в текущем году в Ростовской области планируется разработка как минимум пяти проектов областных законов и десяти федеральных инициатив областного парламента. Помимо развития образования будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом с новыми регионами России в части системы местного самоуправления, внедрения проектов государственной социальной помощи. Также, по данным Ищенко, продолжится развитие мер социальной поддержки участников спецоперации, как одного из приоритетнейших направлений в работе регионального парламента. Будут сформулированы предложения по медицинской, психологической, социальной реабилитации участников боевых действий, которые будут возвращаться домой, в мирную жизнь.
https://ria.ru/20221213/rostovskaya-1838400492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, александр ищенко
Ростовская область , Ростовская область, Александр Ищенко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар - РИА Новости. Курс, посвященный истории Донского края, появится во всех школах Ростовской области, сообщил журналистам председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Соответствующие поправки депутаты областного парламента на заседании в четверг внесли в региональный закон о патриотическом воспитании. Они были подготовлены в рамках реализации одного из направлений, затронутых президентом России Владимиром Путиным
в послании Федеральному собранию РФ.
"В послании президента очень много внимания было уделено развитию образования, культуры как факторам сохранения и укрепления национальной идентичности... Наш закон устанавливает дополнительные полномочия министерства образования по введению в практику работы каждой школы преподавания истории Донского края", - сказал Ищенко. Он добавил, что поправки предусматривают и распространение такой программы на внеурочную деятельность, например, в части использования пушкинской карты.
Всего, по словам спикера регионального парламента, в части реализации послания президента в текущем году в Ростовской области планируется разработка как минимум пяти проектов областных законов и десяти федеральных инициатив областного парламента.
Помимо развития образования будет проведен ряд мероприятий по обмену опытом с новыми регионами России в части системы местного самоуправления, внедрения проектов государственной социальной помощи. Также, по данным Ищенко, продолжится развитие мер социальной поддержки участников спецоперации, как одного из приоритетнейших направлений в работе регионального парламента. Будут сформулированы предложения по медицинской, психологической, социальной реабилитации участников боевых действий, которые будут возвращаться домой, в мирную жизнь.
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