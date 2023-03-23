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В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 23.03.2023
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09:34 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/ispytaniya-1859954142.html
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей - РИА Новости, 23.03.2023
В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:34
2023-03-23T09:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций к 1 сентября. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в течение марта - апреля запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 километров. "Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь после полного отключения отопления", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

В Москве начались гидравлические испытания тепловых сетей

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций к 1 сентября. В настоящее время работы начаты на участках, которые можно выделить из общей системы теплоснабжения без отключения потребителей", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что в течение марта - апреля запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 километров.
"Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей. Основной объем гидравлических испытаний выполняется в период с мая по сентябрь после полного отключения отопления", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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