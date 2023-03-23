https://ria.ru/20230323/inzheneriya-1860116794.html

Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию

Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения выработать специальную программу для развития... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:09

2023-03-23T16:09

2023-03-23T16:20

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сн_образование

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения выработать специальную программу для развития у школьников интереса к инженерному образованию. "Хочу поручить Минобразования и Минпросвещения сделать спецпрограмму для развития у школьников именно интереса к инженерному образованию, поскольку сегодня мы делаем целый ряд проектов, в том числе проект 30 инженерных школ будущего, который нам позволит именно сформулировать правильные тезисы для воспитания ребят в этой области и сделать интерес, спрос на специалистов", - сказал Мишустин в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе. Он отметил, что из инженеров могут получиться хорошие специалисты в других областях, но редко, когда хорошим инженером может стать специалист из другой области.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование