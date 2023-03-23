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Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию - РИА Новости, 23.03.2023
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16:09 23.03.2023 (обновлено: 16:20 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/inzheneriya-1860116794.html
Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию
Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения выработать специальную программу для развития... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:09
2023-03-23T16:20
образование - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения выработать специальную программу для развития у школьников интереса к инженерному образованию. "Хочу поручить Минобразования и Минпросвещения сделать спецпрограмму для развития у школьников именно интереса к инженерному образованию, поскольку сегодня мы делаем целый ряд проектов, в том числе проект 30 инженерных школ будущего, который нам позволит именно сформулировать правильные тезисы для воспитания ребят в этой области и сделать интерес, спрос на специалистов", - сказал Мишустин в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе. Он отметил, что из инженеров могут получиться хорошие специалисты в других областях, но редко, когда хорошим инженером может стать специалист из другой области.
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образование - общество, михаил мишустин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Образование - Общество, Михаил Мишустин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин развивать интерес у школьников к инженерному образованию

Мишустин поручил создать программу развития у детей интереса к инженерному образованию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству науки и высшего образования РФ и министерству просвещения выработать специальную программу для развития у школьников интереса к инженерному образованию.
"Хочу поручить Минобразования и Минпросвещения сделать спецпрограмму для развития у школьников именно интереса к инженерному образованию, поскольку сегодня мы делаем целый ряд проектов, в том числе проект 30 инженерных школ будущего, который нам позволит именно сформулировать правильные тезисы для воспитания ребят в этой области и сделать интерес, спрос на специалистов", - сказал Мишустин в ходе своего отчета о работе правительства РФ за 2022 год в Государственной думе.
Он отметил, что из инженеров могут получиться хорошие специалисты в других областях, но редко, когда хорошим инженером может стать специалист из другой области.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума Сделано в России – 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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