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Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы - РИА Новости, 23.03.2023
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13:20 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/investitsii-1860049196.html
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы
Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:20
2023-03-23T13:20
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Продолжается и выполнение десяти индивидуальных программ для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом итогов прошлого года они позволили создать почти 10 тысяч рабочих мест. Привлечь свыше 75 миллиардов рублей инвестиций", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы

Мишустин: свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлекли в 2022 году в проблемные регионы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Продолжается и выполнение десяти индивидуальных программ для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом итогов прошлого года они позволили создать почти 10 тысяч рабочих мест. Привлечь свыше 75 миллиардов рублей инвестиций", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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