https://ria.ru/20230323/investitsii-1860049196.html
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы
Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:20
2023-03-23T13:20
2023-03-23T13:20
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Продолжается и выполнение десяти индивидуальных программ для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом итогов прошлого года они позволили создать почти 10 тысяч рабочих мест. Привлечь свыше 75 миллиардов рублей инвестиций", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы
Мишустин: свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлекли в 2022 году в проблемные регионы