https://ria.ru/20230323/investitsii-1860049196.html

Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы

Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о привлечении инвестиций в проблемные регионы

Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:20

2023-03-23T13:20

2023-03-23T13:20

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 75 миллиардов рублей инвестиций привлечено в 2022 году в регионы с низким уровнем социально-экономического развития, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Продолжается и выполнение десяти индивидуальных программ для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития. С учетом итогов прошлого года они позволили создать почти 10 тысяч рабочих мест. Привлечь свыше 75 миллиардов рублей инвестиций", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году