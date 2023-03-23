https://ria.ru/20230323/investitsii-1860029340.html

Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России

Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России

Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:59

2023-03-23T12:59

2023-03-23T12:59

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. "Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Так же, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений", - сказал Мишустин. "Спрос на поездки по России увеличивается. За прошлый год их совершили более 60 миллионов человек. Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, благодаря чему в субъектах (РФ - ред.) появилось около 70 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - уточнил премьер-министр. Он добавил, что динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кешбэка. За два года ею воспользовалось практически 4,5 миллиона человек. При этом гражданам вернули порядка 18 миллиардов рублей, и еще около 14 миллиардов – за путевки для детей. А за два года применения этой меры на отдых съездили более 1 миллиона детей. "Мы продолжили развивать и другие туристические программы для детей. При участии субъектов (РФ - ред.) в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников пятого-девятого классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тысячам учащихся", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году