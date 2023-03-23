https://ria.ru/20230323/investitsii-1860029340.html
Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России
Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России
Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:59
2023-03-23T12:59
2023-03-23T12:59
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год. "Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Так же, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений", - сказал Мишустин. "Спрос на поездки по России увеличивается. За прошлый год их совершили более 60 миллионов человек. Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, благодаря чему в субъектах (РФ - ред.) появилось около 70 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - уточнил премьер-министр. Он добавил, что динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кешбэка. За два года ею воспользовалось практически 4,5 миллиона человек. При этом гражданам вернули порядка 18 миллиардов рублей, и еще около 14 миллиардов – за путевки для детей. А за два года применения этой меры на отдых съездили более 1 миллиона детей. "Мы продолжили развивать и другие туристические программы для детей. При участии субъектов (РФ - ред.) в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников пятого-девятого классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тысячам учащихся", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20230323/karta-1860018231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал об интересе инвесторов к туристическим объектам в России
Премьер Мишустин: интерес инвесторов к туристическим объектам в России растет
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
"Инвесторы проявляют большой интерес к туристическим объектам. Так же, как и к транспортно-логистическому и строительному комплексам. По этим двум секторам мы видим двузначные темпы роста капиталовложений", - сказал Мишустин.
"Спрос на поездки по России увеличивается. За прошлый год их совершили более 60 миллионов человек. Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей, благодаря чему в субъектах (РФ - ред.) появилось около 70 тысяч новых рабочих мест в этой сфере", - уточнил премьер-министр.
Он добавил, что динамику развития индустрии в межсезонье обеспечила программа туристического кешбэка. За два года ею воспользовалось практически 4,5 миллиона человек. При этом гражданам вернули порядка 18 миллиардов рублей, и еще около 14 миллиардов – за путевки для детей. А за два года применения этой меры на отдых съездили более 1 миллиона детей.
"Мы продолжили развивать и другие туристические программы для детей. При участии субъектов (РФ - ред.) в прошлом году была запущена поддержка школьных поездок для учеников пятого-девятого классов. Это позволило отправиться в путешествие 97 тысячам учащихся", - добавил Мишустин.
Мишустин рассказал о спросе на "Пушкинскую карту" среди россиян