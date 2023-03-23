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Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России - РИА Новости, 23.03.2023
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12:49 23.03.2023 (обновлено: 12:56 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/inostrantsy-1860023493.html
Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России
Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России
Иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России, те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:49
2023-03-23T12:56
россия
экономика
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России, те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год."Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", - сказал премьер-министр, обращаясь к инвесторам, которые вопреки санкциям и давлению остались в России."Россия всегда открыта для перспективных проектов. И тех, кто решит реализовывать их в нашей стране, – мы, конечно, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество", - добавил он.
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россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России

Мишустин: иностранные компании, желающие реализовывать проекты в России, найдут поддержку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России, те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год.
"Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", - сказал премьер-министр, обращаясь к инвесторам, которые вопреки санкциям и давлению остались в России.
"Россия всегда открыта для перспективных проектов. И тех, кто решит реализовывать их в нашей стране, – мы, конечно, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество", - добавил он.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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РоссияЭкономикаМихаил МишустинГосдума РФОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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