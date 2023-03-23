https://ria.ru/20230323/inostrantsy-1860023493.html

Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России

Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин пообещал поддерживать иностранцев, желающих работать в России

Иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России, те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:49

2023-03-23T12:49

2023-03-23T12:56

россия

экономика

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям комфортно работалось и работается в России, те, кто решит реализовать проекты в нашей стране, найдут поддержку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет правительства за 2022 год."Мы создавали все необходимые условия для работы тех компаний, кто видит свое будущее в России. В том числе и для иностранного бизнеса из недружественных государств. Несмотря на все ограничения, отрицание прав собственности, дискриминационные меры, с которыми столкнулся российский бизнес на Западе, у нас иностранным компаниям работалось и работается комфортно", - сказал премьер-министр, обращаясь к инвесторам, которые вопреки санкциям и давлению остались в России."Россия всегда открыта для перспективных проектов. И тех, кто решит реализовывать их в нашей стране, – мы, конечно, будем поддерживать. Не сомневаюсь, это будет взаимовыгодное сотрудничество", - добавил он.

https://ria.ru/20230303/beglov-1855507733.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году