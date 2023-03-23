https://ria.ru/20230323/inoagenty-1860203375.html

Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов

Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.03.2023

Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова*, а также еще трех... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T20:10

2023-03-23T20:10

2023-03-23T20:55

россия

илья варламов

министерство юстиции рф (минюст россии)

павел чиков

общество

агора

украина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.Как уточнили в ведомстве, Варламов* и Чиков* распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Чиков* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. В свою очередь, Варламов* получал поддержку от иностранных источников.Объединение "Парни Плюс/Парни+"**, в частности, вело деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.Лада-Русь (Пеунова)* призывала к борьбе с действующей российской властью, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом". Она, как отметили в Минюсте, живет за пределами России и находится в федеральном и международном розыске.Айсин* среди прочего высказывался против спецоперации на Украине, а Бакалейко* распространял сообщения и материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20230321/wwf-1859477473.html

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россия, илья варламов, министерство юстиции рф (минюст россии), павел чиков, общество, агора, украина