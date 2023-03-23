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Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.03.2023
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20:10 23.03.2023 (обновлено: 20:55 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/inoagenty-1860203375.html
Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов
Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов - РИА Новости, 23.03.2023
Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова*, а также еще трех... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:10
2023-03-23T20:55
россия
илья варламов
министерство юстиции рф (минюст россии)
павел чиков
общество
агора
украина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.Как уточнили в ведомстве, Варламов* и Чиков* распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Чиков* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. В свою очередь, Варламов* получал поддержку от иностранных источников.Объединение "Парни Плюс/Парни+"**, в частности, вело деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.Лада-Русь (Пеунова)* призывала к борьбе с действующей российской властью, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом". Она, как отметили в Минюсте, живет за пределами России и находится в федеральном и международном розыске.Айсин* среди прочего высказывался против спецоперации на Украине, а Бакалейко* распространял сообщения и материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** Организация, выполняющая функции иноагента.
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россия, илья варламов, министерство юстиции рф (минюст россии), павел чиков, общество, агора, украина
Россия, Илья Варламов, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Павел Чиков, Общество, Агора, Украина
Блогера Варламова* и юриста Чикова* включили в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов блогера Варламова, юриста Чикова и еще трех человек

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов блогера Илью Варламова*, главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова*, а также еще трех человек и одну организацию, сообщается на сайте ведомства.
«

"Двадцать третьего марта 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С. М. Лада-Русь (Пеунова)*, П. В. Чиков*, Р. В. Айсин*, Б. В. Бакалейко*, И. А. Варламов*, а также объединение лиц — "Парни Плюс/Парни+"**", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, Варламов* и Чиков* распространяли недостоверные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Чиков* участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов. В свою очередь, Варламов* получал поддержку от иностранных источников.
Объединение "Парни Плюс/Парни+"**, в частности, вело деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства.
Лада-Русь (Пеунова)* призывала к борьбе с действующей российской властью, выступала против спецоперации на Украине и формировала "негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом". Она, как отметили в Минюсте, живет за пределами России и находится в федеральном и международном розыске.
Айсин* среди прочего высказывался против спецоперации на Украине, а Бакалейко* распространял сообщения и материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация, выполняющая функции иноагента.
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РоссияИлья ВарламовМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Павел ЧиковОбществоАгораУкраина
 
 
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