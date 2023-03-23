https://ria.ru/20230323/innovatsii-1859968779.html

Липецкая область примет участие в образовательных инновациях

Липецкая область примет участие в образовательных инновациях - РИА Новости, 23.03.2023

Липецкая область примет участие в образовательных инновациях

Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что право участвовать в инновационных разработках региональные образовательные учреждения получили по результатам конкурса, организованного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.По словам Артамонова, всего на конкурс было подано около 1,5 тысячи заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие."Подобные конкурсы очень важны. Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более современной", – считает Артамонов.Он отметил, что с каждой организацией будет заключено соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года. В рамках него на площадках будут внедрены новейшие разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей. Все педагоги пройдут курсы повышения квалификации.

https://ria.ru/20230322/shkola-1859840230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов