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Липецкая область примет участие в образовательных инновациях - РИА Новости, 23.03.2023
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Липецкая область
 
10:22 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/innovatsii-1859968779.html
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях - РИА Новости, 23.03.2023
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях
Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:22
2023-03-23T10:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что право участвовать в инновационных разработках региональные образовательные учреждения получили по результатам конкурса, организованного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.По словам Артамонова, всего на конкурс было подано около 1,5 тысячи заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие."Подобные конкурсы очень важны. Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более современной", – считает Артамонов.Он отметил, что с каждой организацией будет заключено соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года. В рамках него на площадках будут внедрены новейшие разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей. Все педагоги пройдут курсы повышения квалификации.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкая область примет участие в образовательных инновациях

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что право участвовать в инновационных разработках региональные образовательные учреждения получили по результатам конкурса, организованного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
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По словам Артамонова, всего на конкурс было подано около 1,5 тысячи заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие.
"Подобные конкурсы очень важны. Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более современной", – считает Артамонов.
Он отметил, что с каждой организацией будет заключено соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года. В рамках него на площадках будут внедрены новейшие разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей. Все педагоги пройдут курсы повышения квалификации.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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