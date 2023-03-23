https://ria.ru/20230323/innovatsii-1859968779.html
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях - РИА Новости, 23.03.2023
Липецкая область примет участие в образовательных инновациях
Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:22
2023-03-23T10:22
2023-03-23T10:22
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что право участвовать в инновационных разработках региональные образовательные учреждения получили по результатам конкурса, организованного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.По словам Артамонова, всего на конкурс было подано около 1,5 тысячи заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие."Подобные конкурсы очень важны. Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более современной", – считает Артамонов.Он отметил, что с каждой организацией будет заключено соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года. В рамках него на площадках будут внедрены новейшие разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей. Все педагоги пройдут курсы повышения квалификации.
https://ria.ru/20230322/shkola-1859840230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 23 мар – РИА Новости. Детским садам и школам Липецкой области присвоен статус федеральных инновационных площадок по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что право участвовать в инновационных разработках региональные образовательные учреждения получили по результатам конкурса, организованного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования
.
В Липецкой области построят одну из самых больших школ региона
По словам Артамонова, всего на конкурс было подано около 1,5 тысячи заявок из всех российских регионов. По итогам отбора статус инновационной площадки получили 500 образовательных организаций, в том числе и липецкие.
"Подобные конкурсы очень важны. Современные школы и дошкольные учреждения должны идти в ногу со временем. Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более современной", – считает Артамонов.
Он отметил, что с каждой организацией будет заключено соглашение о сотрудничестве до конца 2024 года. В рамках него на площадках будут внедрены новейшие разработки методических материалов, воспитательного процесса и других активностей. Все педагоги пройдут курсы повышения квалификации.