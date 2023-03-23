https://ria.ru/20230323/inflyatsiya-1860020263.html
Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню
Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню - РИА Новости, 23.03.2023
Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню
Российские власти наблюдают приближение показателей инфляции в РФ к целевому уровню, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:41
2023-03-23T12:41
2023-03-23T12:41
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские власти наблюдают приближение показателей инфляции в РФ к целевому уровню, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. И сейчас мы наблюдаем её приближение к целевому уровню", - сказал Мишустин. В ходе выступления премьер также рассказал о снижении уровня безработицы. В декабре он был зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, в январе 2023 года – 3,6%. По данным Росстата, с четвертого квартала 2022 года возобновился рост реальных денежных доходов людей.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню
Мишустин сообщил, что показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню