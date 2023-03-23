https://ria.ru/20230323/inflyatsiya-1860020263.html

Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню

Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню - РИА Новости, 23.03.2023

Показатели инфляции в России приближаются к целевому уровню

Российские власти наблюдают приближение показателей инфляции в РФ к целевому уровню, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:41

2023-03-23T12:41

2023-03-23T12:41

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российские власти наблюдают приближение показателей инфляции в РФ к целевому уровню, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Комплекс мер, принятых правительством и Банком России, позволил справиться с инфляцией. И сейчас мы наблюдаем её приближение к целевому уровню", - сказал Мишустин. В ходе выступления премьер также рассказал о снижении уровня безработицы. В декабре он был зафиксирован на историческом минимуме – 3,7%, в январе 2023 года – 3,6%. По данным Росстата, с четвертого квартала 2022 года возобновился рост реальных денежных доходов людей.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году