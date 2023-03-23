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Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид - РИА Новости, 23.03.2023
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13:41 23.03.2023 (обновлено: 13:42 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/grazhdanstvo-1860060233.html
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид - РИА Новости, 23.03.2023
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:41
2023-03-23T13:42
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности.Он в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Оперативно примем меры для максимального перевода в электронный вид процедур получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности, чтобы отладить все процессы для удобства людей", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид

Мишустин пообещал перевести получение гражданства и вида на жительство в электронный вид

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности.
Он в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Оперативно примем меры для максимального перевода в электронный вид процедур получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности, чтобы отладить все процессы для удобства людей", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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ОбществоРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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