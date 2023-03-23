https://ria.ru/20230323/grazhdanstvo-1860060233.html

Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид

Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид - РИА Новости, 23.03.2023

Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:41

2023-03-23T13:41

2023-03-23T13:42

общество

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности.Он в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Оперативно примем меры для максимального перевода в электронный вид процедур получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности, чтобы отладить все процессы для удобства людей", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/suverenitet-1860058283.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году