https://ria.ru/20230323/grazhdanstvo-1860060233.html
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид - РИА Новости, 23.03.2023
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:41
2023-03-23T13:41
2023-03-23T13:42
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин пообещал максимально перевести в электронный вид получение гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности.Он в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Оперативно примем меры для максимального перевода в электронный вид процедур получения гражданства и вида на жительство, документов для трудовой деятельности, чтобы отладить все процессы для удобства людей", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/suverenitet-1860058283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Получение гражданства и ВНЖ планируют перевести в электронный вид
Мишустин пообещал перевести получение гражданства и вида на жительство в электронный вид