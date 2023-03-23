https://ria.ru/20230323/gladkov-1860157969.html

Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта

Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта - РИА Новости, 23.03.2023

Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта

Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:53

2023-03-23T17:53

2023-03-23T17:53

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 мар – РИА Новости. Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Я надеюсь, что дети получат огромный заряд положительных эмоций. Будем и дальше стараться выполнять те обещания, которые мы взяли в 2023 году", – отметил Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Детский сад был построен ещё в 1969 году. Теперь он полностью преобразился: отремонтированы спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, английского языка, психолога и сенсорная комната. Здесь расположены центр конструирования, в котором представлены различные виды игр, есть оборудование для развития мелкой моторики; профориентационная зона "Мини-центр семейной медицины" и "Центр безопасности дорожного движения". По словам губернатора, учреждение полностью приспособлено к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает шесть групп, в том числе для детей раннего возраста, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Один из входов оборудован пандусом, специально сделано санитарно-гигиеническое помещение с учётом ограниченных возможностей детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков