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Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта - РИА Новости, 23.03.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
17:53 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/gladkov-1860157969.html
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта - РИА Новости, 23.03.2023
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:53
2023-03-23T17:53
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 23 мар – РИА Новости. Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Я надеюсь, что дети получат огромный заряд положительных эмоций. Будем и дальше стараться выполнять те обещания, которые мы взяли в 2023 году", – отметил Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Детский сад был построен ещё в 1969 году. Теперь он полностью преобразился: отремонтированы спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, английского языка, психолога и сенсорная комната. Здесь расположены центр конструирования, в котором представлены различные виды игр, есть оборудование для развития мелкой моторики; профориентационная зона "Мини-центр семейной медицины" и "Центр безопасности дорожного движения". По словам губернатора, учреждение полностью приспособлено к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает шесть групп, в том числе для детей раннего возраста, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Один из входов оборудован пандусом, специально сделано санитарно-гигиеническое помещение с учётом ограниченных возможностей детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта

Губернатор Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 мар – РИА Новости. Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Я надеюсь, что дети получат огромный заряд положительных эмоций. Будем и дальше стараться выполнять те обещания, которые мы взяли в 2023 году", – отметил Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Детский сад был построен ещё в 1969 году. Теперь он полностью преобразился: отремонтированы спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, английского языка, психолога и сенсорная комната.
Здесь расположены центр конструирования, в котором представлены различные виды игр, есть оборудование для развития мелкой моторики; профориентационная зона "Мини-центр семейной медицины" и "Центр безопасности дорожного движения".
По словам губернатора, учреждение полностью приспособлено к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает шесть групп, в том числе для детей раннего возраста, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Один из входов оборудован пандусом, специально сделано санитарно-гигиеническое помещение с учётом ограниченных возможностей детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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21 марта, 18:22
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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