https://ria.ru/20230323/gladkov-1860157969.html
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта - РИА Новости, 23.03.2023
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:53
2023-03-23T17:53
2023-03-23T17:53
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 23 мар – РИА Новости. Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Я надеюсь, что дети получат огромный заряд положительных эмоций. Будем и дальше стараться выполнять те обещания, которые мы взяли в 2023 году", – отметил Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Детский сад был построен ещё в 1969 году. Теперь он полностью преобразился: отремонтированы спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, английского языка, психолога и сенсорная комната. Здесь расположены центр конструирования, в котором представлены различные виды игр, есть оборудование для развития мелкой моторики; профориентационная зона "Мини-центр семейной медицины" и "Центр безопасности дорожного движения". По словам губернатора, учреждение полностью приспособлено к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает шесть групп, в том числе для детей раннего возраста, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Один из входов оборудован пандусом, специально сделано санитарно-гигиеническое помещение с учётом ограниченных возможностей детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
https://ria.ru/20230321/fond-1859573144.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
Губернатор Гладков рассказал об открытии белгородского детского сада после капремонта
БЕЛГОРОД, 23 мар – РИА Новости. Детский сад "Березка", рассчитанный на 120 мест, открылся в поселке Волоконовка Белгородской области после капитального ремонта, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Я надеюсь, что дети получат огромный заряд положительных эмоций. Будем и дальше стараться выполнять те обещания, которые мы взяли в 2023 году", – отметил Вячеслав Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Детский сад был построен ещё в 1969 году. Теперь он полностью преобразился: отремонтированы спальные и игровые помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинеты учителя-логопеда, английского языка, психолога и сенсорная комната.
Здесь расположены центр конструирования, в котором представлены различные виды игр, есть оборудование для развития мелкой моторики; профориентационная зона "Мини-центр семейной медицины" и "Центр безопасности дорожного движения".
По словам губернатора, учреждение полностью приспособлено к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Здесь работает шесть групп, в том числе для детей раннего возраста, компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Один из входов оборудован пандусом, специально сделано санитарно-гигиеническое помещение с учётом ограниченных возможностей детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Белгородская область лидирует по числу заявок в Фонд президентских грантов