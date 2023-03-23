https://ria.ru/20230323/germaniya-1859988634.html
В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой
В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой - РИА Новости, 23.03.2023
В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой
Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:25
2023-03-23T11:25
2023-03-23T11:25
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германия
экономика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Как заявил Мюллер в интервью газете Financial Times, энергетический кризис в Германии "еще не закончился", и многое зависит от того, будет ли следующая зима холоднее прошлой. "Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию. И тут есть риски", - сказал он. По мнению главы немецкого регулятора, к таким рискам относится восстановление экономики Китая, которое ускорилось "быстрее, чем многие предсказывали", что привело к повышению спроса на газ и может иметь "последствия с точки зрения цены". Также, по словам Мюллера, зима 2023-2024 года станет первой, которую Германия будет переживать "при полном отсутствии российского трубопроводного газа", при этом "не ожидается значительного увеличения в этом или следующем году" мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Мюллер отметил, что благодаря действиям компаний и домохозяйств была возможность значительно сэкономить потребление энергии, и этой зимой промышленность потребляла на 20% меньше газа. Однако, по его мнению, вероятно, будет необходимость пойти еще дальше в этом вопросе. "Я думаю, что мы можем и должны сделать больше (для экономии газа)", - отметил он. Ранее Мюллер выступил с призывом заполнять хранилища уже этой весной и летом.
https://ria.ru/20230323/gaz-1859966001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, экономика
В мире, Германия, Экономика
В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой
Регулятор: Германия может столкнуться с нехваткой газа зимой, нужна еще большая экономия
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.
Как заявил Мюллер в интервью газете Financial Times, энергетический кризис в Германии "еще не закончился", и многое зависит от того, будет ли следующая зима холоднее прошлой. "Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию. И тут есть риски", - сказал он.
По мнению главы немецкого регулятора, к таким рискам относится восстановление экономики Китая
, которое ускорилось "быстрее, чем многие предсказывали", что привело к повышению спроса на газ и может иметь "последствия с точки зрения цены".
Также, по словам Мюллера, зима 2023-2024 года станет первой, которую Германия будет переживать "при полном отсутствии российского трубопроводного газа", при этом "не ожидается значительного увеличения в этом или следующем году" мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ).
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Мюллер отметил, что благодаря действиям компаний и домохозяйств была возможность значительно сэкономить потребление энергии, и этой зимой промышленность потребляла на 20% меньше газа. Однако, по его мнению, вероятно, будет необходимость пойти еще дальше в этом вопросе. "Я думаю, что мы можем и должны сделать больше (для экономии газа)", - отметил он.
Ранее Мюллер выступил с призывом заполнять хранилища уже этой весной и летом.