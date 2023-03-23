https://ria.ru/20230323/germaniya-1859988634.html

В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой

В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой - РИА Новости, 23.03.2023

В Германии заявили о возможной нехватке газа зимой

Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:25

2023-03-23T11:25

2023-03-23T11:25

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германия

экономика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Германия может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой, чтобы избежать этого компаниям и домохозяйствам придется еще больше сократить его потребление, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер. Как заявил Мюллер в интервью газете Financial Times, энергетический кризис в Германии "еще не закончился", и многое зависит от того, будет ли следующая зима холоднее прошлой. "Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсифицированные поставки в Германию. И тут есть риски", - сказал он. По мнению главы немецкого регулятора, к таким рискам относится восстановление экономики Китая, которое ускорилось "быстрее, чем многие предсказывали", что привело к повышению спроса на газ и может иметь "последствия с точки зрения цены". Также, по словам Мюллера, зима 2023-2024 года станет первой, которую Германия будет переживать "при полном отсутствии российского трубопроводного газа", при этом "не ожидается значительного увеличения в этом или следующем году" мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Мюллер отметил, что благодаря действиям компаний и домохозяйств была возможность значительно сэкономить потребление энергии, и этой зимой промышленность потребляла на 20% меньше газа. Однако, по его мнению, вероятно, будет необходимость пойти еще дальше в этом вопросе. "Я думаю, что мы можем и должны сделать больше (для экономии газа)", - отметил он. Ранее Мюллер выступил с призывом заполнять хранилища уже этой весной и летом.

https://ria.ru/20230323/gaz-1859966001.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, экономика